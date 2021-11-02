В Индонезии археологи нашли затерянный "остров золота"

В Индонезии команда подводных археологов при проведении обследования на острове Суматра обнаружила на дне реки Муси большое количество золотых предметов, возраст которых превышает 1000 лет. Специалисты считают, что им удалось найти легендарный "остров золота", как называли давно потерянный город Шривиджая, столицу одноименного малайского царства.

Об открытии рассказывает Live Science. "Остров золота" часто упоминается в легендах и древних письменных источниках. Эти тексты описывают змей-людоедов, которые населяли остров, огнедышащие вулканы и даже говорящих на хинди попугаев. Но главное в описаниях - это несметные сокровища.

Многие археологи десятилетиями пытались найти "остров золота", ориентируясь на косвенные указатели из легенд. В последние годы акцент поисков был сдвинут к древнему городу Палембанга на Суматре. Именно там, в реке Муси, и было сделано открытие, которое может произвести сенсацию.

Дайверы, исследующие илистое дно этой реки, обнаружили место, очень богатое на древние ценные артефакты. Они уже подняли со дна сотни статуэток, храмовых колоколов, различных инструментов, зеркал, монет и керамики. Также найдены золотые рукояти мечей и золотые кольца, инкрустированные рубинами, золотые ожерелья и монеты, множество сосудов и духовых музыкальных инструментов, изготовленных в причудливой форме, например, в форме павлинов.

Большинство артефактов датируются VII-X веками нашей эры. По сути, со дна реки Муси подняты огромные сокровища, а сколько их еще остается в иле, можно только предполагать. По мнению исследователей, сам этот факт указывает на то, что в реке Муси обнаружен затерянный город Шривиджая. В древности это был крупный порт, стоявший на важном торговом пути между Востоком и Западом.

Этим городом-государством правили могущественные короли, которые контролировали Малаккский пролив с середины 600-х годов нашей эры до 1025 года. Последняя дата хорошо известна историкам. Письменные источники указывают на то, что в 1025 году войска индийской династии Чола захватили город Шривиджая.

После этого значение порта стало резко снижаться. Но историки считают, что еще около двух веков там шла торговля. Крах наступил в 1390-х годах, когда последний принц Шривиджая по имени Парамешвара попытался восстановить былой контроль над торговлей в регионе. Однако его войско было разгромлено войском соседнего королевства Ява, а спустя еще какое-то время Шривиджая и его окрестности и вовсе стали убежищем для китайских пиратов.

На сегодня практически не осталось физических следов существования этого города, за исключением артефактов, которые дайверы подняли из реки. Официальных археологических раскопок на реке Муси до сих пор никто не проводил. Поэтому можно только догадываться, сколько артефактов в предыдущие годы "намыли" рыбаки. Возможно, все эти неучтенные ценности через "черный рынок" попали в частные коллекции.

Предыдущие археологические исследования вокруг Палембанга проводились на небольшом отдалении от места нового исследования. Они и указали, что поблизости располагался богатый и крупный порт. Изучение легенд намекает на несметные сокровища, которыми владели местные правители. Богатства им приносила не только торговля. Эти места были богаты сандалом и камфорой, которые тысячу лет назад ценились выше золота. Само золото массово добывали в реке Муси. А еще здесь изготавливали крайне ценные изделия из слоновой кости...

Как могла столь богатая цивилизация исчезнуть без следа? Ученые предполагают, что Шривиджая состоял в основном из деревянных построек, возведенных на острове посреди реки и вокруг него на сваях. Это был плавучий город, подобные которому и сейчас встречаются в Юго-Восточной Азии. Покинутый людьми, он мог простоять не более пары веков. Деревянные сваи должны были неминуемо сгнить, а значит, город целиком ушел на дно и постепенно превратился в жирный речной ил. И только найденные в нем золотые артефакты свидетельствуют о существовании некогда могущественного центра.