Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский в то время, как его пригласили выступить, отсутствовал на сессии конференции COP26 в Глазго, посвященной изменениям климата.

Когда Джон Керри, модератор сессии, посвященной сокращению выбросов метана в мире, пригласил выступить Зеленского после выступлений президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, украинский президент находился где-то вне зала.

На момент начала выступления следующих за ним ораторов он так и не появился на сессии.