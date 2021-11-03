Air Canada отстранила от работы 800 человек за отказ вакцинироваться

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada отстранила от работы свыше 800 сотрудников, отказавшихся делать прививку от COVID-19.

Перевозчик отчитался, что вакцинировались 27 тысяч пилотов, бортпроводников и персонал, работающий на земле. А те, кто не захотел сделать это, отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Ранее в Канаде начали ужесточать коронавирусные ограничения. Не сделавшие прививку теперь не могут перемещаться по стране на воздушном и железнодорожном транспорте. Это решение касается федеральных служащих и сотрудников компаний-перевозчиков, сообщает ТАСС.