AliExpress ускорила доставку в России в несколько раз

Российские пользователи AliExpress получили возможность объединять несколько небольших и недорогих заказов от иностранных продавцов в одну посылку, которая будет доставлена быстрее.

В некоторых случаях благодаря опции "Вместе - быстрее" срок доставки может быть ускорен в два-три раза за счет увеличения его ценности и повышения статуса доставки, говорится в официальном сообщении AliExpress Россия, поступившем в RG Digital.

Опция уже доступна для 20 миллионов товаров от зарубежных продавцов, найти которые можно по фильтру в приложении. Во время заказа пользователь увидит, на какую сумму должен быть итоговый заказ, чтобы он был отправлен ускоренным методом.