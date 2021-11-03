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AliExpress ускорила доставку в России в несколько раз

Текст:   Антон Благовещенский
03.11.2021,  
17:26
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Российские пользователи AliExpress получили возможность объединять несколько небольших и недорогих заказов от иностранных продавцов в одну посылку, которая будет доставлена быстрее.

В некоторых случаях благодаря опции "Вместе - быстрее" срок доставки может быть ускорен в два-три раза за счет увеличения его ценности и повышения статуса доставки, говорится в официальном сообщении AliExpress Россия, поступившем в RG Digital.

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Опция уже доступна для 20 миллионов товаров от зарубежных продавцов, найти которые можно по фильтру в приложении. Во время заказа пользователь увидит, на какую сумму должен быть итоговый заказ, чтобы он был отправлен ускоренным методом.

AliExpress
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