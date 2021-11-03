Американский зачет: Минторг США признал российскую экономику рыночной

Министерство торговли США опубликовало меморандум по итогам антидемпингового расследования в отношении российского бизнеса. Дело, возбужденное против наших производителей удобрений, в действительности касалось всей отечественной экономики. В Америке решили оценить Россию на предмет сохранения за ее экономикой рыночного статуса. По итогам расследования Минторг США был вынужден признать российскую экономику соответствующей всем американским критериям рыночности. Эта хорошая для нас новость должна также стать поводом для некоторого осмысления выводов американского ведомства.

Статус "нерыночной экономики" в США ввели в 30-е годы прошлого века против Советского Союза, единственной тогда страны с командно-плановой экономикой. Его смысл был в том, что цены на товары в такой экономике определяются нерыночно и непрозрачно. А потому в случае экспорта в США импортеры вправе облагать такие товары антидемпинговыми пошлинами, как правило, в полтора-два раза превосходящими обычные. По сути, запретительными для экспортера. Сегодня под этот статус попадает 11 государств, среди которых девять постсоветских республик, а также Вьетнам и, как ни странно, Китай. Как известно, Россия еще в 2002 году получила в США, а затем и в ЕС рыночный статус. Это решение важность в разных измерениях.

В случае признания нас "нерыночной" страной под антидемпинговые меры попали бы многие наши компании черной и цветной металлургии, а также производители удобрений. Все эти отрасли, безусловно, важные для российского экспорта. В торговле с США под угрозой оказался бы экспорт примерно на миллиард долларов в год, а если бы аналогичные протекционистские меры ввел и Евросоюз, объем потерь вырос бы почти в пять раз. Теперь же такие риски можно считать исключенными на обозримую перспективу. Россия остается полноправным торгово-экономическим партнером для всех ведущих экономик мира. На самом деле это обстоятельство куда важнее даже возможных экспортных потерь. Даже те самые пять миллиардов долларов - чувствительная, но не критичная сумма для нашей страны.

Куда важнее, что американцы были вынуждены признать, что за 20 лет пребывания России в статусе страны с рыночной экономикой, у нас случились серьезные перемены к лучшему. Надо особо отметить, что рыночные реформы в России они оказались более глубокими, чем даже в Китае, который долго, упорно, но безуспешно добивался этого статуса. Ведь он фиксирует такие важные параметры рыночности, как конвертируемость рубля, свободу движения капитала, прозрачную налоговую систему, свободный рынок труда, приток иностранных инвестиций, либерализацию цен на электроэнергию и природный газ.

В целом, в докладе американского Минторга, пожалуй, нет ничего принципиально нового или неизвестного ранее. Так, из шести факторов, по которым производится оценка, пожалуй, лишь в первом - конвертируемость рубля - у американцев нет никаких оговорок. Также достаточно спокойно освещены в докладе существующие ограничения для иностранных инвестиций, на фоне их очевидного притока, как в прямой, так и в "портфельной" форме. В остальных случаях отмеченные недостатки, как указывается, требуют реформ. Но, слушайте, мы и сами об этом знаем прекрасно!

В условиях глобальных вызовов, таких как пандемия, в первую очередь встает вопрос даже не столько рыночности, сколько банальной эффективности участия государства в экономике. Простой пример. Наши власти, как и власти США, борются с последствиями распространения ковида. Несмотря на огромный объем помощи (более 3 трлн долларов США) и "вертолетные деньги" американская экономика по итогам этого года по-прежнему в упадке на -3,5%. Борьба российских властей - в виде поддержки бизнеса и адресной поддержки граждан - сработала, как ни крути, намного "вывереннее": по итогам 2021 года рост ВВП нашей страны составит приблизительно 4,7%. Россия оказалась более устойчива к ситуации мирового кризиса, чем большинство стран, включая США

Разумеется, нам очень важно, чтобы экономика оставалась рыночной и по факту, и в оценке важнейших экономических партнеров. Так что можно считать, что Россия успешно сдала экзамен на рыночность, что, несомненно, дает позитивный сигнал потенциальным инвесторам в российскую экономику.