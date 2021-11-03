BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями

Клинические испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями - допускались фальсификация данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. Об этом пишет журнал BMJ, журналисты которого провели собственное расследование.

В редакцию обратилась Брук Джексон. Она работала в компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания вакцины. Женщина рассказала, что ее уволили в сентябре 2020 года после того, как она неоднократно сообщала в головное отделение компании о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний.

Джексон передала СМИ документы, фотографии, видео- и аудио записи. Журналисты перепроверили полученные данные, и все подтвердилось. Испытания вакцины не соответствовали тем стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляло руководство Pfizer.

Результаты испытаний периодически фальсифицировались, часть информации скрывалась. Представители компании не реагировали оперативно на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах.