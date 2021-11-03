В Греции найден богатый микенский некрополь XIV века до нашей эры

Международная команда археологов во главе с Элизабеттой Боргна из итальянского Университета Удине при проведении раскопок в Греции обнаружила несколько роскошных захоронений микенского периода, в которых были найдены хорошо сохранившиеся древние бронзовые мечи и другие ценные артефакты.

Об открытии кратко сообщается на сайте Министерства культуры Греции. Оно было сделано на севере исторического региона Ахея. Эта область расположена на северо-западе Пелопоннеса. Свое название она получила в честь ахейцев, поселившихся здесь в XII веке до н.э. после завоевания дорийцами микенских городов.

Заметное влияние микенской культуры и зафиксировали археологи в ходе раскопок. Они обнаружили огромный некрополь, который непрерывно использовался с XIV по XI век до нашей эры. Многие могилы были использованы повторно, но для тех времен это было обычной практикой.

Наиболее богатые захоронения в микенском некрополе относятся именно к XIV веку. Речь идет о ритуальном инвентаре, который удалось найти исследователям. В частности, набор находок включает в себя три хорошо сохранившихся бронзовых меча, относящихся к разным типам этого оружия. Само их наличие в могилах указывает на высокий статус погребенных людей, а также на то, что они были видными воинами.

Исследователи предполагают, что мечи были изготовлены в дворцовой мастерской, возможно, даже в самих Микенах. Согласно древнегреческим мифам, Ахея подчинялась Агамемнону, легендарному царю Микен. Последний широко известен как один из главных героев "Илиады". По версии Гомера, Агамемнон возглавил объединенное греческое войско, напавшее на Трою из-за похищения Елены.

Археологи говорят, что в некрополе также были обнаружены длинные копья. Все оружие сохранилось в могилах, расположенных в строгом хронологическом порядке. Это подчеркивает прямую зависимость местного сообщества от могущественных царей.

В захоронениях также были найдены статуэтка лошади, изготовленная из глины, погребальные сосуды, камни с выбитыми на них текстами, бусы из стекла, изделия из фаянса, золота и хрусталя. Многие из этих артефактов оказались импортными. Это говорит о том, что в микенский период ахейцы поддерживали тесные торговые связи с народами восточного побережья Эгейского моря и Кипра.