Дебют Ладо Кватания "Казнь" вошел в программу Роттердамского кинофестиваля

Дебютный полнометражный фильм режиссера Ладо Кватания "Казнь" вошел в программу Роттердамского кинофестиваля. Киносмотр должен пройти с 26 января по 6 февраля 2022 года. Картина будет представлена в секции Harbour.

В российский прокат фильм "Казнь должен выйти во время фестиваля - 27 января 2022 года. По сюжету в деле серийных убийств, которое расследовалось 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство. Одна из жертв - выжила. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно разобраться в ситуации, ведь именно он осудил невиновных. Ему предстоит исправить свою ошибку. Но Исса и не подозревает, что на самом деле получил приглашение на казнь.

Главные роли в картине исполняют Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук и Аглая Тарасова. Производством криминальльного триллера занималась компания Hype Film при поддержке Фонда Кино и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". Продюсеры фильма Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.