Долги по зарплате в России сократились

Суммарный долг по заработной плате в России на 1 октября составил 1,369 млрд рублей. Это на 16% меньше, чем в январе. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Задолженность сократилась на 259,3 млн рублей. Больше всего невыплаченных зарплат накопилось в обрабатывающем производстве - 41,9% от всей суммы задолженности, в строительстве - 17,2%, в сельском хозяйстве, охоте, лесозаготовках - 12,7%.
"У нас очень низкий показатель задолженности по зарплате, - прокомментировал данные директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Месячный фонд зарплаты в стране - порядка 3-3,5 млрд рублей. Так что задолженность составляет доли процента. Конечно, хорошо, что у кого-то появились заказы и они смогли рассчитаться с сотрудниками, но в масштабах страны и сама цифра, и ее колебания незначительны".