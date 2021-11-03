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03.11.2021 21:19
Рубрика: Власть

Джабаров: Конфронтационная риторика на заседаниях ПА ОБСЕ недопустима

Текст: Дмитрий Гончарук

На сессиях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ недопустимо использовать конфронтационную риторику и принимать политизированные резолюции, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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"Считаем недопустимым использование конфронтационной риторики и принятие политизированных резолюций на сессиях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Необходимо покончить с порочной практикой использования Ассамблеи для тиражирования беспочвенных обвинений и выдвижения предвзятых резолюций против отдельных стран", - сказал Джабаров на заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ, которое прошло в среду в режиме видеоконференции. Слова сенатора приводит пресс-служба СФ.

По его оценке, 29-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ целенаправленно использовалась для нападок в адрес России, были неоднократно допущены грубые нарушения правил процедуры ассамблеи. Поэтому российская делегация была вынуждена покинуть заседание.

Также Джабаров обратил внимание на то, что представители Украины уже много лет целенаправленно используют площадку ПА ОБСЕ для безосновательных враждебных выпадов в адрес России.

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"Руководители украинской делегации призывают Россию обеспечить одно, выполнить другое, сделать третье, и так далее. Круг требований огромен. Со своей стороны, Россия призывает только к одному - безусловному выполнению Украиной Минских соглашений", - добавил он.

По словам Владимира Джабарова, члены российской делегации готовы "сообща вырабатывать системные ответы на общие вызовы, противодействовать реальным, а не надуманным угрозам".

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