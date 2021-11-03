Джулиан Ассанж стал почетным членом немецкого ПЕН-центра

Как сообщает немецкая газета "Welt", ПЕН-центр Германии присвоил звание своего почетного члена Джулиану Ассанжу, основателю Wikileaks, который вот уже более двух лет содержится в лондонской тюрьме строго режима.

Это решение немецких писателей продиктовано заботой о состоянии здоровья австралийского журналиста и ужасными условиями его содержания, которые можно сравнить с пытками.

Лишение Ассанжа свободы, считают в ПЕН-центре Германии, - это юридический произвол, ужасающее нарушение прав человека, происходящее не при каком-то деспотическим режимом, а в западноевропейской демократии.

Сейчас, кстати, продолжается процесс о возможности экстрадирования Ассанжа в Соединенные Штаты, где его вместе с осведомителем Челси Маэннинг обвиняют в краже и публикации секретных материалов, свидетельствующих о преступлениях американских военных в Афганистане и Ираке.

Вот что по этому поводу заявил, в частности, вице-президент немецкого ПЕН-центра Ральф Нестмайер: "Мы призываем соответствующие органы Англии не выдавать нашего почетного члена Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты Америки, где ему грозит до 175 лет лишения свободы, а немедленно и безоговорочно освободить его из тюрьмы. Его продолжающееся задержание является исключительно политически обоснованным и, следовательно, не является ни приемлемым, ни законным. Это противоречит праву на свободу слова и, следовательно, уставу международного ПЕНА".