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03.11.2021 14:55
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал причины подорожания молока

Текст: Татьяна Карабут
Основной причиной подорожания молочной продукции в магазинах является рост себестоимости производства сырого молока, доля которого, например, в сырах составляет около 60%, а в питьевом молоке достигает 80%. В прошлом году себестоимость производства сырого молока увеличилась на 20%, в этом году рост продолжается, и сегодня прирост в сравнении с предпандемийным уровнем достиг уже 30%, рассказал генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В частности, на молочных фермах существенно выросли расходы на концентрированные корма и удобрения из-за роста цен на мировых рынках, а девальвация рубля увеличила затраты на все импортные составляющие, доля которых оценивается в 20-30% в себестоимости. Это ветпрепараты, премиксы, ремонт техники, затраты на выращивание собственных кормов и многое другое, поясняет эксперт.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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В переработке рост себестоимости составил от 15% до 30% в зависимости от вида продукции. К росту цен на молоко также добавился рост других статей затрат - упаковка, транспорт, все импортные ингредиенты, сервис оборудования и т.д. И третья причина роста цен на готовую молочную продукцию - это введение маркировки.

"Пока производителям и ретейлу удавалось сдерживать рост цен на молочные продукты на полках - по сути весь удар приняли на себя производители, сократив доходность до минимума, а многие из них сейчас работают уже в убыток", - говорит Груздев.

По данным Росстата на 25 октября, с начала года на молоко они выросли всего лишь на 5,56% (а, например, на мясо птицы рост составил более 25%). Рост цен в условиях слабой динамики доходов населения неизбежно ударит по потреблению и продажам, чего не хочется ни производителям, ни торговым сетям. Поэтому вся индустрия прикладывает максимальные усилия, чтобы растянуть этот процесс во времени, поясняет эксперт. В результате в среднем по году рост цен на молочную продукцию может остаться в пределах инфляции, прогнозирует он.

"Но нужно понимать, что "цена" такого сценария очень высока: потенциал развития отрасли, которую государство активно поддерживало в последние 5-7 лет, будет практически полностью срезан на ближайшие 2-3 года", - считает Алексей Груздев.

Ранее "Известия" сообщили о риске повышения цен на молочную продукцию - такие выводы содержатся в отчете Минсельхоза в правительство о ценах на различные категории продуктов. По данным издания, только по молочной продукции ведомство допустило рост цен. О росте себестоимости производства молочной продукции неоднократно говорили и в Союзмолоке.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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