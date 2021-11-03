ФРС объявила о начале сокращения количественного смягчения

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функция центрального банка страны, объявила о начале сокращения программы покупок гособлигаций и сохранила диапазон базовой процентной ставки. Об этом говорится в релизе Федрезерва по итогам заседания.

До этого ФРС выкупала гособлигации США и ипотечные облигации минимум на 120 млрд долларов в месяц, этот процесс называется количественным смягчением.

Оно проводится ФРС для помощи экономике из-за коронакризиса (де-факто с перерывами еще с мирового кризиса 2007 года). ФРС увеличивает свой баланс и скупает на эти деньги облигации. Из-за этого их доходность падает, что стимулирует инвесторов вкладываться в акции компаний и искать другие проекты, но по факту формирует и пузыри на рынке. Таким способом ФРС в 2020-2021 годы вылила на финансовый рынок триллионы долларов. Аналогичной политики все это время придерживается и Европейский ЦБ, эмитирующий еще одну главнейшую мировую резервную валюту - евро.

В ФРС считают, что американская экономика достигла необходимого прогресса, чтобы выкуп активов можно было снизить на 10 млрд долларов для гособлигаций и на 5 млрд долларов для ипотечных облигаций, следует из релиза. С конца ноября ФРС будет увеличивать запасы гособлигаций минимум на 70 млрд долларов в месяц и ипотечных облигаций минимум на 35 млрд долларов в месяц. С декабря ФРС планирует снова сократить выкуп: гособлигации будут приобретаться минимум на 60 млрд долларов в месяц, ипотечные - минимум на 30 млрд. ФРС считает, что аналогичное сокращение темпов покупки чистых активов, вероятно, будет целесообразным каждый месяц, но готова скорректировать темпы покупок, если это будет оправдано изменениями для экономических перспектив, говорится в релизе.

Кроме того, ФРС в очередной раз сохранила минимальный целевой диапазон базовой процентной ставки 0-0,25% (держится на этом уровне с марта 2020 года) и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот уровень до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам ФРС по максимальной занятости и инфляции.