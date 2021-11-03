С девятого ноября при входе в учетную запись Google все пользователи в обязательном порядке будут проходить двухэтапную аутентификацию.

Как пишет Gizmochina, для подтверждения личности при логине в аккаунт нужно будет ввести одноразовый код из SMS или электронного письма.

Отмечается, что кража паролей - это наиболее частый способ взлома учетных записей, и двухфакторная аутентификация будет защищать аккаунты в Google от злоумышленников.

У тех, кто до девятого ноября не активирует двухфакторную аутентификацию, она будет включена автоматически, говорят в Google. Также ее можно активировать вручную в настройках.