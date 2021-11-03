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Google изменит правила входа в аккаунт 9 ноября. Главное

Текст:   Антон Благовещенский
03.11.2021,  
18:22
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

С девятого ноября при входе в учетную запись Google все пользователи в обязательном порядке будут проходить двухэтапную аутентификацию.

Как пишет Gizmochina, для подтверждения личности при логине в аккаунт нужно будет ввести одноразовый код из SMS или электронного письма.

Отмечается, что кража паролей - это наиболее частый способ взлома учетных записей, и двухфакторная аутентификация будет защищать аккаунты в Google от злоумышленников.

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У тех, кто до девятого ноября не активирует двухфакторную аутентификацию, она будет включена автоматически, говорят в Google. Также ее можно активировать вручную в настройках.

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