Граждан РФ на борту разбившегося в Судане самолета не было

Российских граждан на борту самолета АН-26, разбившегося в Южном Судане, не было. Об этом сообщило посольство РФ в Уганде и Южном Судане (по совместительству).

Ранее издание Simple Flying сообщило, что катастрофа, которая произошла во вторник возле международного аэропорта Джуба в Южном Судане унесла жизни пяти членов экипажа. Самолет АН-26 вылетал из аэропорта в Мабан в Южном Судане, когда экипаж объявил аварийную ситуацию всего через три минуты после начала полета.

Самолет, который перевозил несколько бочек дизельного топлива и некоторые другие мелкие предметы, упал менее чем через полтора километра от конца взлетно-посадочной полосы и загорелся. Все пять членов экипажа погибли.

В сообщениях Красного Креста Южного Судана отмечалось, что пять тел были сожжены до неузнаваемости, что свидетельствует о быстром и мощном возгорании. По данным Associated Press, среди них якобы были два россиянина. В российской дипмиссии сообщили о том, что материалы в западных медиа о гибели российских граждан в авиакатастрофе "не соответствуют действительности".