Импорт сыров в Россию вырос на 14% с начала года

Импорт сыров в Россию за восемь месяцев 2021 года увеличился на 14% до 222 тыс. тонн, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. При этом рост импорта сыров ускоряется. По данным Союзмолока, за весь прошлый год в Россию было ввезено на те же 14% больше сыров (316 тыс. тонн), чем в 2019 году.

На российском рынке за последние семь лет потребление сыров выросло на 26%, поясняет генеральный директор Союзмолока Артем Белов. При этом потребление на душу населения сейчас составляет около 5-5,5 кг при среднем уровне в европейских странах порядка 15 кг. То есть очевиден существенный потенциал дальнейшего роста.

"Сыры являются одним из наиболее интересных рынков. Это один из тех сегментов, который может показать высокие темпы роста на внутреннем рынке как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления", - считает Белов.

По его словам, активно наращивает объемы экспорта в Россию республика Беларусь. В прошлом году прирост составил порядка 10%, в этом году по итогам первого квартала показатель превысил 20%. Беларусь традиционно занимает существенную долю на российском рынке. Порядка 75% импорта по категории приходится на Беларусь, порядка 13-14% в потреблении молочной продукции - это продукты из Беларуси.

Эксперт напоминает, что между Россией и Беларусью ежегодно согласовываются прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства, которые носят рекомендательный характер, но являются для российских предприятий одним из ориентиров при формировании производственных и инвестиционных планов. Но в 2020 году совокупные поставки молочной продукции из Беларуси в Россию были превышены на 10%, в том числе сыров и творога - на 32%. По предварительным итогам восьми месяцев 2021 года совокупный объем поставок превышен на 15%, в том числе сыров и творога - на 46%.

Дело в том, что в последние годы Беларусь увеличивает экспорт молочной продукции в Китай. В прошлом году экспорт в КНР вырос на 40% и составил около 5-6% от экспорта молока и молочных продуктов из республики. Производители направляют биржевые продукты, в первую очередь сыворотку и сухое молоко, в страны Дальнего зарубежья и Юго-Восточную Азию, а сыр из пары "сыр + сыворотка" отправляется в Россию, поясняет эксперт.

"При этом успешные продажи сыворотки позволяют коллегам более гибко подходить к ценообразованию на российском рынке", - добавляет Артем Белов.

Для потребителей эта разница практически незаметна. Но этот факт надо учитывать российским производителям сыров, которые имеют амбициозные планы на развитие производства, - заявленные инвестиционные проекты ориентированы на производство дополнительно около 200 тыс. т сыров (плюс 25-30% к рынку). Им придется столкнуться с очень серьезной конкуренцией, говорит эксперт.