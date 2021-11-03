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03.11.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Импорт сыров в Россию вырос на 14% с начала года

Текст: Татьяна Карабут
Импорт сыров в Россию за восемь месяцев 2021 года увеличился на 14% до 222 тыс. тонн, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. При этом рост импорта сыров ускоряется. По данным Союзмолока, за весь прошлый год в Россию было ввезено на те же 14% больше сыров (316 тыс. тонн), чем в 2019 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На российском рынке за последние семь лет потребление сыров выросло на 26%, поясняет генеральный директор Союзмолока Артем Белов. При этом потребление на душу населения сейчас составляет около 5-5,5 кг при среднем уровне в европейских странах порядка 15 кг. То есть очевиден существенный потенциал дальнейшего роста.

Фото: GettyImages
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"Сыры являются одним из наиболее интересных рынков. Это один из тех сегментов, который может показать высокие темпы роста на внутреннем рынке как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления", - считает Белов.

По его словам, активно наращивает объемы экспорта в Россию республика Беларусь. В прошлом году прирост составил порядка 10%, в этом году по итогам первого квартала показатель превысил 20%. Беларусь традиционно занимает существенную долю на российском рынке. Порядка 75% импорта по категории приходится на Беларусь, порядка 13-14% в потреблении молочной продукции - это продукты из Беларуси.

Эксперт напоминает, что между Россией и Беларусью ежегодно согласовываются прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства, которые носят рекомендательный характер, но являются для российских предприятий одним из ориентиров при формировании производственных и инвестиционных планов. Но в 2020 году совокупные поставки молочной продукции из Беларуси в Россию были превышены на 10%, в том числе сыров и творога - на 32%. По предварительным итогам восьми месяцев 2021 года совокупный объем поставок превышен на 15%, в том числе сыров и творога - на 46%.

Дело в том, что в последние годы Беларусь увеличивает экспорт молочной продукции в Китай. В прошлом году экспорт в КНР вырос на 40% и составил около 5-6% от экспорта молока и молочных продуктов из республики. Производители направляют биржевые продукты, в первую очередь сыворотку и сухое молоко, в страны Дальнего зарубежья и Юго-Восточную Азию, а сыр из пары "сыр + сыворотка" отправляется в Россию, поясняет эксперт.

"При этом успешные продажи сыворотки позволяют коллегам более гибко подходить к ценообразованию на российском рынке", - добавляет Артем Белов.

Для потребителей эта разница практически незаметна. Но этот факт надо учитывать российским производителям сыров, которые имеют амбициозные планы на развитие производства, - заявленные инвестиционные проекты ориентированы на производство дополнительно около 200 тыс. т сыров (плюс 25-30% к рынку). Им придется столкнуться с очень серьезной конкуренцией, говорит эксперт.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз

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