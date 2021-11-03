Instagram-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток за откровенное фото у Кремля

Тверской суд Москвы назначил 14 суток административного ареста Ксении Дамовой, известной в Сети как Рита Фокс. Ее правонарушение состоит в том, что она сфотографировалась с обнаженными ягодицами на фоне Никольской башни московского Кремля. Правоохранительные органы расценили этот творческий акт, как мелкое хулиганство. Суд с этим согласился.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 2 ноября Дамова К. И. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.