Новости

Разбившийся по Иркутском Ан-12 летал эксплуатировался более 53 лет 16:57
На место крушения самолета выехала следственная группа СК 16:55
Путин: Ракета "Циркон" со следующего года поступит на вооружение ВМФ 16:51
Опубликовано фото и видео с места падения Ан-12 под Иркутском 16:50
Instagram-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток за откровенное фото у Кремля 16:46
Названы предварительные версии крушения самолета под Иркутском 16:41
Умер создатель и вокалист фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон 16:40
Захарова назвала фейковой информацию СМИ США о стягивании сил РФ к Украине 16:35
На месте крушения Ан-12 под Иркутском найдены тела пяти человек 16:32
СК возбудил дело по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском 16:30
Упавший под Иркутском самолет Ан-12 делал дозаправку в Якутске 16:30
Изъятую у "черных лесорубов" древесину будут продавать до суда 16:12
Выживших на месте крушения Ан-12 под Иркутском пока не найдено 16:10
На месте крушения Ан-12 горит топливо на площади 300 квадратных метров 16:06
В Брянской области выходные продлили еще на неделю 16:04
Разведчиков Восточного военного округа вооружат автоматами АК-12 16:01
Синоптики обещают в Москве снег с дождем 15:50
Спасатели обнаружили место падения Ан-12 под Иркутском 15:42
Путин и Лукашенко утвердят военную доктрину Союзного государства 15:37
Туроператоры рассказали о ценах на отдых в Турции в 2022 году 15:36
Андрея Тарана сняли с поста министра обороны Украины 15:31
На борту пропавшего под Иркутском Ан-12 находились 8 человек 15:30
Лукашенко подписал указ о производстве вакцины от COVID-19 15:30
Перед судом предстанет обвиняемый в разбое, скрывавшийся 25 лет 15:18
В Иркутской области с радаров пропал самолет Ан-12 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 16:46
Рубрика: Происшествия

Instagram-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток за откровенное фото у Кремля

Текст: Владислав Куликов

Тверской суд Москвы назначил 14 суток административного ареста Ксении Дамовой, известной в Сети как Рита Фокс. Ее правонарушение состоит в том, что она сфотографировалась с обнаженными ягодицами на фоне Никольской башни московского Кремля. Правоохранительные органы расценили этот творческий акт, как мелкое хулиганство. Суд с этим согласился.

Фото: Пресс-служба Тверского суда/РИА Новости
Блогер Бобиев получил 10 месяцев за скандальную съемку у храма Василия Блаженного

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 2 ноября Дамова К. И. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
В Nord Stream 2 ответили на предположения о сроках запуска "Северного потока-2"
Пушков: Россия не обязана признавать все рекомендации международных организаций
В ПФР рассказали, какой стаж дает право на досрочную пенсию
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ