Изъятую у "черных лесорубов" древесину будут продавать до суда

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет проектов: поправки в КОАП и УПК разрешают продавать до окончания суда древесину-вещдок.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что предлагаемые изменения будут способствовать сокращению сроков хранения древесины, изъятой у правонарушителей, в том числе так называемых "черных лесорубов". Дело в том, что такая древесина является доказательством по делу, и ее надо хранить до окончания разбирательства. В итоге нередко бревна и доски долгое время лежат под открытым небом и гниют. Теперь же предполагается, что после соответствующего оформления древесину можно будет продать. Суду же представят документы: протоколы, описание, фото и т. п. А самих бревен в деле уже не будет.

"В том случае, когда речь идет об уголовном деле, вырученные средства будут зачисляться на специальный счет и храниться до вступления приговора в силу. В случае оправдательного приговора вся сумма может быть выплачена в качестве компенсации", - пояснил Владимир Груздев.

По его словам, правоохранительные органы, в том числе органы лесной охраны, ежегодно изымают незаконно заготовленной древесины на миллиарды рублей.