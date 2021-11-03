Как получить льготный кредит на строительство своего дома

Льготную ипотеку с господдержкой распространили на индивидуальное жилищное строительство. Кто, как и на что может взять кредит, рассказали специалисты Консультационного центра ДОМ.РФ.

До 70% россиян мечтают жить не в квартире, а в собственном доме. Фото: Getty Images

Кто может взять кредит на дом?

Ипотека с господдержкой - одна из наиболее универсальных льготных ипотечных программ. Воспользоваться ею может любой гражданин, независимо от региона проживания и семейного положения.

До недавнего времени по программе, которая была запущена в апреле 2020 года, можно было купить квартиру в новостройке-многоэтажке. Теперь она распространяется и на новые индивидуальные дома.

На каких условиях выдают кредит?

Максимальная ставка по программе - 7%. При этом до сих пор на новые квартиры в многоэтажках банки, конкурируя между собой, как правило, выдавали кредиты по более низким ставкам - в середине октября в среднем под 5,99%.

Максимальная сумма кредита - 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос - 15% стоимости жилья.

Получить льготный кредит на дом, как и на квартиру, можно по 1 июля 2022 года включительно.

Какой дом можно купить?

Льготный кредит можно получить для покупки у индивидуальных предпринимателей или застройщиков-юрлиц (кроме инвестиционных фондов и их управляющих компаний) индивидуальных жилых домов с участками на территории РФ, участков, где компания или ИП обязуются построить дом после заключения договора, а также для оплаты строительства частного дома.

Получить льготный кредит на дом можно до июля 2022 года

Каких-либо требований к дому по площади, этажности, материалам стен не установлено. Однако дополнительные требования может установить сам банк. Как правило, для банков кредиты на строительство частных домов связаны с повышенным уровнем риска и затрат, так как не всегда можно оценить качество работ, материалов и проекта.

Можно построить дом самостоятельно?

Построить можно, но кредит на такое строительство или на участок под него по льготной ставке получить нельзя. Нельзя и купить новый дом у физлица.

Можно взять кредит только на участок?

Нет, купить на заемные средства землю с расчетом построить дом когда-нибудь позже, когда появится возможность, нельзя. Договор купли-продажи должен одновременно предусматривать как покупку участка, так и обязательство компании или предпринимателя построить на нем дом после заключения договора.

Можно купить дом дороже 3 млн рублей?

Кредит не может быть больше 3 млн рублей. Если дом стоит дороже, можно добавить свои средства (увеличив первоначальный взнос свыше 15%). Для первоначального взноса можно использовать маткапитал. А многодетные семьи могут направить на погашение уже предоставленного кредита средства господдержки (до 450 тысяч рублей).

Есть ли альтернатива ипотеке с господдержкой?

Есть и другие льготные программы, помогающие построить дом, но они подходят определенным категориям заемщиков.

Получить средства со ставкой до 6% можно по "Семейной ипотеке". У заемщика должен быть ребенок, родившийся не ранее 2018 года. Максимальная сумма кредита тут больше - 12 млн для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн для остальных регионов. Как и в случае с другими программами все строительные работы должны проводиться по договору подряда.

"Дальневосточная ипотека" позволяет получить кредит на строительство дома на Дальнем Востоке по ставке до 2% годовых. Ею могут воспользоваться молодые семьи (до 35 лет) и участники программы "Дальневосточный гектар". В сельской местности, в моногородах, а до конца нынешнего года в Магаданской области и на Чукотке можно купить дом на вторичном рынке.

"Сельская ипотека" подойдет тем, кто хочет построить жилье в сельской местности (кроме Подмосковья, территорий Москвы и Санкт-Петербурга). Максимальная ставка - 3%, сумма - до 5 млн рублей в Ленинградской области, Ямало-Ненецком АО и на Дальнем Востоке и 3 млн в других регионах. Важное условие - срок строительных работ не должен превышать 24 месяцев.