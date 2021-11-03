Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
04:32 03.11.2021
Российская газета - Неделя № 251(8602)

Как получить льготный кредит на строительство своего дома

Льготную ипотеку с господдержкой распространили на индивидуальное жилищное строительство. Кто, как и на что может взять кредит, рассказали специалисты Консультационного центра ДОМ.РФ.
До 70% россиян мечтают жить не в квартире, а в собственном доме. Фото: Getty Images До 70% россиян мечтают жить не в квартире, а в собственном доме. Фото: Getty Images
До 70% россиян мечтают жить не в квартире, а в собственном доме. Фото: Getty Images

Кто может взять кредит на дом?

Фото: Артур Лебедев/ТАСС
Названы регионы, где можно быстрее всего накопить на покупку дома

Ипотека с господдержкой - одна из наиболее универсальных льготных ипотечных программ. Воспользоваться ею может любой гражданин, независимо от региона проживания и семейного положения.

До недавнего времени по программе, которая была запущена в апреле 2020 года, можно было купить квартиру в новостройке-многоэтажке. Теперь она распространяется и на новые индивидуальные дома.

На каких условиях выдают кредит?

Максимальная ставка по программе - 7%. При этом до сих пор на новые квартиры в многоэтажках банки, конкурируя между собой, как правило, выдавали кредиты по более низким ставкам - в середине октября в среднем под 5,99%.

Максимальная сумма кредита - 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос - 15% стоимости жилья.

Получить льготный кредит на дом, как и на квартиру, можно по 1 июля 2022 года включительно.

Какой дом можно купить?

Льготный кредит можно получить для покупки у индивидуальных предпринимателей или застройщиков-юрлиц (кроме инвестиционных фондов и их управляющих компаний) индивидуальных жилых домов с участками на территории РФ, участков, где компания или ИП обязуются построить дом после заключения договора, а также для оплаты строительства частного дома.

Получить льготный кредит на дом можно до июля 2022 года

Каких-либо требований к дому по площади, этажности, материалам стен не установлено. Однако дополнительные требования может установить сам банк. Как правило, для банков кредиты на строительство частных домов связаны с повышенным уровнем риска и затрат, так как не всегда можно оценить качество работ, материалов и проекта.

Можно построить дом самостоятельно?

Построить можно, но кредит на такое строительство или на участок под него по льготной ставке получить нельзя. Нельзя и купить новый дом у физлица.

Можно взять кредит только на участок?

Нет, купить на заемные средства землю с расчетом построить дом когда-нибудь позже, когда появится возможность, нельзя. Договор купли-продажи должен одновременно предусматривать как покупку участка, так и обязательство компании или предпринимателя построить на нем дом после заключения договора.

Можно купить дом дороже 3 млн рублей?

Кредит не может быть больше 3 млн рублей. Если дом стоит дороже, можно добавить свои средства (увеличив первоначальный взнос свыше 15%). Для первоначального взноса можно использовать маткапитал. А многодетные семьи могут направить на погашение уже предоставленного кредита средства господдержки (до 450 тысяч рублей).

Есть ли альтернатива ипотеке с господдержкой?

Есть и другие льготные программы, помогающие построить дом, но они подходят определенным категориям заемщиков.

Фото: iStock
Россияне тратят нерабочие дни на ремонт

Получить средства со ставкой до 6% можно по "Семейной ипотеке". У заемщика должен быть ребенок, родившийся не ранее 2018 года. Максимальная сумма кредита тут больше - 12 млн для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн для остальных регионов. Как и в случае с другими программами все строительные работы должны проводиться по договору подряда.

"Дальневосточная ипотека" позволяет получить кредит на строительство дома на Дальнем Востоке по ставке до 2% годовых. Ею могут воспользоваться молодые семьи (до 35 лет) и участники программы "Дальневосточный гектар". В сельской местности, в моногородах, а до конца нынешнего года в Магаданской области и на Чукотке можно купить дом на вторичном рынке.

"Сельская ипотека" подойдет тем, кто хочет построить жилье в сельской местности (кроме Подмосковья, территорий Москвы и Санкт-Петербурга). Максимальная ставка - 3%, сумма - до 5 млн рублей в Ленинградской области, Ямало-Ненецком АО и на Дальнем Востоке и 3 млн в других регионах. Важное условие - срок строительных работ не должен превышать 24 месяцев.

Сейчас читают

Недвижимость
02.11.2021

Как вычислить лжебригаду по ремонту квартир

Как вычислить лжебригаду по ремонту квартир

Во время ремонта квартиры одни строительные бригады работают на совесть, другие - пытаются обмануть заказчика. Сразу распознать недобросовестных мастеров сложно. Эксперт "РГ" Кирилл Аксенов поделился советами, как вычислить лжебригаду

ЖКХ
27.10.2021

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

Есть случаи, когда собственник квартиры вправе просить перерасчет оплаты коммунальных услуг у управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. И сократить итоговую сумму. Как это делается, рассказала эксперт "РГ"

Ипотека
25.10.2021

Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Увеличить лимит кредитов по программе льготной ипотеки c 3 до 4 млн рублей предложил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы. Но эксперты считают, что суммы в 4 млн тоже будет недостаточно