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Рубрика: Культура

Как попасть сегодня в известные оперные театры мира

Текст: Северьян Цагарейшвили
Музыкальная жизнь в мире вернулась в прежнее русло: в театрах идут репетиции, спектакли, готовятся новые постановки, артисты выступают перед публикой в полных залах. Но, несмотря на то, что пик пандемии уже позади, оперные дома продолжают соблюдать меры безопасности. "РГ" выяснила, на каких условиях сегодня можно попасть в крупнейшие театры Европы и США.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Метрополитен-опера

Фото: Пресс-служба "Санктъ-Петербургъ Опера"
"Санктъ-Петербургъ Опера" представит в Москве два спектакля

Одним из самых долгожданных событий осени стало открытие нью-йоркской Метрополитен-оперы. Генеральная пауза длилась больше года: решение отменить сезон было принято в разгар локдауна. Постпандейминая жизнь театра началась с "Реквиема" Верди в память о трагедии 11 сентября, а первой полноценной премьерой стала опера "Огонь бушует в моих костях" ("Fire Shut up in my Bones") Теренса Бланшара. Среди новых постановок, запланированных на этот год, - "Евгений Онегин", "Лючия ди Ламмермур", "Дон Карлос", "Гамлет" Бретта Дина и "Эвридика" Мэтью Окойна. Но попасть на спектакли теперь можно только с сертификатом о полной вакцинации. Все зрители должны носить защитные маски, здание оборудовано автоматическими дверями, а билеты при входе проверяются бесконтактно.

"Ла Скала"

В миланском театре "Ла Скала" занавес традиционно поднимается 7 декабря, в день покровителя северной столицы Италии Амвросия Медиоланского. В прошлом году торжественную премьеру заменили гала-концертом в прямой трансляции; теперь публику ждет новая постановка "Макбета" Верди с Анной Нетребко и Лукой Сальси, за которой последуют премьеры "Капулети и Монтекки", "Таис", "Пиковой дамы" и других шедевров. Все билеты на инаугурационный спектакль были распроданы за несколько часов. Чтобы войти в театр, посетители старше двенадцати лет обязаны предъявить "зеленый паспорт" о вакцинации. При таких условиях зал будет заполняться целиком, но зрителям придется весь вечер оставаться в масках и избегать близких контактов с окружающими.

Берлинская опера

Берлинская государственная опера открыла свои двери 3 октября оперой Моцарта "Так поступают все женщины". Афиша нового сезона полна ярких событий - от новых версий "Дон Жуана", "Свадьбы Фигаро" и "Средства Макропулоса" до фестиваля "Барочные дни") ("Barocktage"), посвященного французской музыке. Если у зрителя нет сертификата о вакцинации или подтверждения перенесенного вируса, то пройти в зал можно с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более 48 часов назад.

Парижская опера

Похожие условия предлагает Парижская опера: не привитым зрителям необходимо сдать тест за 72 часа до похода в театр. "Эдип" Энеску и "Альцина" Генделя, "Золушка" Массне и "Платея" Рамо, "Хованщина" Мусоргского и "Фауст" Гуно, "Золушка" Массне и "Летучий голландец" Вагнера - все эти названия заявлены в новом сезоне главного французского театра.

Фото: Пресс-служба МАМТ
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Ковент-Гарден

Что касается лондонского Ковент-Гардена, то на данный момент для входа в здание вакцинироваться необязательно. Зрителям рекомендуется отмечаться через специальное приложение NHS COVID-19, отслеживающее контакты с зараженными, и не снимать маски, находясь внутри. Свой первый полноценный сезон после пандемии Ковент-Гарден начал в сентябре постановкой "Риголетто" Верди. В числе долгожданных премьер - "Теодора" Генделя, "Питер Граймс" Бриттена и "Енуфа" Яначека, которая будет транслироваться на сайте театра.

Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк

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