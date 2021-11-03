Киргизия и Казахстан (РК) достигли договоренности о новых правилах перевозки товаров из КР по территории соседней республики в Россию. Соответствующее соглашение подписали Государственная налоговая служба страны и Госкомитет доходов минфина Казахстана.

По словам заместителя министра экономики и коммерции Киргизии Эльдара Алишерова, по новым правилам при въезде в РК на автотранспортные средства будут вешать навигационные пломбы, позволяющие отслеживать передвижение машин в режиме реального времени.

- Казахстанская сторона не будет проводить контрольно-досмотровые мероприятия в отношении грузовых авто из Киргизии при их перемещении по территории РК в Россию, а также в обратном направлении, - заверил Эльдар Алишеров.

Но, как он подчеркнул, киргизские экспортеры при въезде в Казахстан должны иметь электронные счета-фактуры по экспортным операциям.

- Если таких документов не будет, то груз вернут в Киргизию, - предупредил замминистра.

Ранее глава Ассоциации грузоперевозчиков КР Темирбек Шабданалиев обвинил казахстанскую сторону в попытках "положить конец торговой деятельности Киргизии".

- В Казахстане считают, что мы занимаемся контрабандой, и задерживают наши автомобили, - рассказал Темирбек Шабданалиев. - Перевозимая сельскохозяйственная продукция их не интересует, но другие товары, производимые в КР, они задерживают под различными предлогами. Водители вынуждены разгружать и загружать машины по несколько раз. На это уходит пять-шесть суток. Особенно придирчивы инспекторы к местным швейным изделиям, произведенным из турецких или китайских материалов. Они требуют доказать законность их происхождения. На мой взгляд, это прямое вмешательство в экономические дела Киргизии.

По его словам, перевозчики уже несколько раз обращались в госорганы КР, но чиновники не в силах им помочь.

- Это большая проблема, которую должны решить на правительственном уровне. Необходимы серьезные переговоры, - сказал он.

Летом 2020 года коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) назвала происходящие на киргизско-казахстанской границе события барьером на внутреннем рынке ЕАЭС и призвала правительство РК отменить избыточный контроль в отношении завозимых из Киргизии товаров.

В ЕЭК попросили Казахстан ускорить и упростить процедуры прохождения транспортных средств через госграницу, исключить все виды контроля, не предусмотренные нормативно-правовой базой союза, обеспечить "зеленые коридоры" для скоропортящихся, сезонных товаров и продуктов питания.

В то же время коллегия "выразила озабоченность большим количеством проблем, связанных с перемещением товаров через границы государств ЕАЭС, носящих системный характер и требующих комплексного подхода к их решению".

Для этого предлагалось создать рабочую группу из представителей стран-участниц ЕАЭС, которая должна была разработать "дорожную карту" для "системного устранения и предотвращения препятствий при перемещении товаров через границы стран союза, в том числе посредством информационного обмена между государствами в налоговой и таможенной сферах".