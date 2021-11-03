"Ленфильму" передана исключительная лицензия на фильмы "золотой коллекции"

Кажется странным человеку несведущему - как такое может быть: "Ленфильму" передана исключительная лицензия на использование фильмов "золотой коллекции" киностудии. Однако, вопросы лицензирования - вещь тонкая. И Лицензионный договор между Госфильмофондом России и акционерным обществом "Киностудия "Ленфильм" подписан только сейчас.

В соответствии с этим договором, "Ленфильму" предоставлена исключительная лицензия на право сообщения по телевидению и по кабельному вещанию на территории России, СНГ и остальных стран мира, фильмов своей же "золотой коллекции". На самом деле - соглашение такого рода - большая победа. Тем более, что лицензионный договор действует до 2043 года.

Напомним, что в "золотую коллекцию" киностудии "Ленфильм" входят фильмы - классика советского кинематографа: "Золушка", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Свадьба в Малиновке", "Небесный тихоход" , "Полосатый рейс", "Мистер Икс", "Гамлет" и многие другие. Эти фильмы представляют созвездие лучших российских режиссеров - от Григория Козинцева до Игоря Масленникова.

История вопроса такова: ранее, в 2018 году, между Госфильмофондом и "Ленфильмом" был заключен лицензионный договор на предоставление киностудии исключительной лицензии на фильмы, в том числе на "золотую коллекцию" киностудии "Ленфильм", на право показа в Интернете и на публичный показ во всех странах мира, на всех языках.

А сегодня уже подписанные договоренности позволяют обеспечить сохранение исключительных прав на "золотую коллекцию" за Российской Федерацией в лице Госфильмофонда, не лишая при этом и саму киностудию возможности получения дохода от распоряжения указанными правами.

"Киностудия планирует доходы от прав на использование "золотой коллекции" направить на проекты своей лаборатории "Ленфильм-дебют". Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее" - сказал генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков.