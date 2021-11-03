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03.11.2021 19:25
Рубрика: Общество

МГУ с 8 ноября возвращается к очным занятиям с частичной удаленкой

Текст: Мария Набиркина
МГУ им. Ломоносова с 8 ноября вернется к очным занятиям, но частично сохранит удаленных формат с использованием дистанционных технологий.
Фото: Евгений Филиппов / РИА Новости Фото: Евгений Филиппов / РИА Новости
Фото: Евгений Филиппов / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Такой приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий. "Начиная с 8 ноября 2021 года приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на университет.

Если будут осложнения ситуации с ковидом, то некоторые факультеты МГУ переведут на электронное обучение с сохранением качества подготовки.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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