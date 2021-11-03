Госатомнадзор рассмотрел готовность к пуску второго блока АЭС

Очередной "мозговой штурм" состоялся на площадке атомной электростанции в Островце, где экспертное сообщество на этот раз оценивало готовность предприятия к физическому пуску второго энергоблока, сообщает 3 ноября БЕЛТА.

Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС провел рабочую встречу с руководством АЭС, "Белэнерго" и генподрядчика строительства станции. Она состоялась с выходом на объект, где была проведена оценка организации работ в машинном зале и здании реактора.

Специалисты пояснили, что физический пуск каждого энергоблока АЭС начинается с загрузки ядерного топлива. А необходимым условием для этой операции является получение лицензии от Госатомнадзора. Ранее контролирующий орган уже провел выборочный контроль организации технических процессов на втором энергоблоке. Были рассмотрены и вопросы, связанные с проведением экспертизы безопасности в рамках лицензирования энергоблока. По итогам работы сформулированы предложения для руководства Белорусской АЭС.

Как уже информировал "СОЮЗ", в текущем году введен в эксплуатацию первый энергоблок станции. С момента его включения в энергосистему страны выработано порядка 4,3 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить до 1,2 млрд куб.м импортируемого природного газа.

По оценке вице-премьера Беларуси Юрия Назарова, ввод в эксплуатацию АЭС снизит потребление природного газа примерно на 4,5 млрд куб.м в год, или почти на $500 млн. Позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, создать в Островце более двух тысяч новых рабочих мест.

Кстати, местные обозреватели акцентируют внимание на том, что с начала реализации крупнейшего энергетического проекта Союзного государства предприятия "Росатома" принимают активное участие в жизни города и Гродненской области в целом, реализуя проекты, направленные на развитие инженерной инфраструктуры, развитие социальных и культурных объектов, поддержку спорта и образования. В общей сложности при участии российских компаний атомной отрасли в регионе уже реализовано 136 проектов.

Уже сейчас Островец, по словам жителей молодого белорусского атомграда, - "процветающий, активно развивающийся и вместе с тем уютный и комфортный город, в котором есть все необходимое для жизни". С начала строительства АЭС здесь построено три новых микрорайона, введены в эксплуатацию 4086 квартир общей площадью 315 тысяч кв. метров.

Конечно, специалисты-атомщики и их семьи - основа сегодняшнего населения Островца, но вслед за ними в город потянулись врачи, учителя, строители, прокомментировал агентству динамику его развития глава районного исполнительного комитета Игорь Шалудин.

И дело, по его мнению, не только в постоянном приросте населения, город развивается комплексно. "Возводятся и модернизируются жилые кварталы, социальные и культурные объекты, спорткомплексы, для комфортного перемещения между ними проложены десятки километров дорог, появились новые магазины и кафе, активно развивается туристическая индустрия", - пояснил руководитель региона.

Крупным межрегиональным медицинским центром считается и введенная в эксплуатацию первая очередь центральной районной клинической больницы на 380 пациентов. В ней оборудовано межобластное отделение лучевой диагностики с компьютерным и магнитно-резонансным томографами, отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии и кардиологии.

Кроме того, инжиниринговый дивизион корпорации Росатома, который является генеральным подрядчиком проекта сооружения АЭС, принимает активное участие в реализации новых образовательных программ в дошкольных и школьных учреждениях города и района, оказывает поддержку в организации и оборудовании новых спортивных площадок. Более того, при его содействии и поддержке Островецкой больнице передана лаборатория для проведения исследований на COVID-19.