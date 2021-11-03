Минтруд разъяснил, засчитывается ли отпуск по уходу за ребенком в пенсионный стаж

Время, когда родители или родственники находятся в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается в общий трудовой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии. В общей сложности в стаж можно включить до 6 лет нахождения в отпуске по уходу за ребенком, поясняют специалисты Минтруда России.

При этом можно получить и пенсионные коэффициенты. За один год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 коэффициента. За год ухода за вторым ребенком - 3,6 коэффициента. За 1 год ухода за третьим или четвертым ребенком - 5,4 коэффициента. При этом такие пенсионные коэффициенты насчитают, если родитель во время ухода за ребенком не работал.

Но многие родители во время отпуска по уходу выходят на работу на неполную ставку. Поэтому если родитель в такой период трудился и уплачивал страховые взносы, то он сможет выбрать - использовать при расчете пенсии коэффициенты за работу или за нестраховой период. Выбрать можно что-то одно.

При расчете пенсии коэффициенты за отпуск по уходу за ребенком прибавляются к коэффициентам за трудовую деятельность и умножены на стоимость одного пенсионного коэффициента в год назначения пенсии.

Ранее в Минтруде рассказали "Российской газете", что по закону уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мама,но и отец ребенка, и его ближайшие родственники. Например ,бабушка или дедушка ребенка.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). Отцы, находясь в отпуске по уходу за ребенком, как и матери, могут работать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Также они могут работать дистанционно с сохранением права на получение пособия на ребенка до 1,5 лет и получать заработную плату за отработанное время или за выполненный объем работ. Работодатель обязан предоставить работнику, у которого родился ребенок, отпуск без сохранения заработной платы (отпуск за свой счет) продолжительностью до 5 календарных дней.