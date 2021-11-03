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03.11.2021 14:14
Рубрика: Власть

Миротворцы РФ обеспечили проезд по Лачинскому коридору более тысячи машин

Текст: Юрий Гаврилов

Военнослужащие российского миротворческого контингента за месяц обеспечили безопасный проезд через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно около 1 тысячи единиц транзитного автотранспорта. За то же время по данным маршрутам переместились порядка 6,8 тысячи человек. Об этом в среду сообщил представитель наших "голубых касок" Дмитрий Емельянов.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Военнослужащие круглосуточно контролируют соблюдение режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы также обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. Для предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости проводится их досмотр", - отметил офицер.

По данным Минобороны РФ, все наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения, светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания. Для безопасности самих солдат и офицеров им выдали боевую экипировку "Ратник".

В военном ведомстве напомнили, что 27 наблюдательных постов миротворческих сил России расположены в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе. Наши военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют в регионе соблюдение режима прекращения огня.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха РГ-Видео

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