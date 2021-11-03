Новости

Беларусь предложила создать единый авиарегулятор в рамках СГ или ЕАЭС 12:11
Противники вакцинации перекрыли движение в центре Киева 12:11
В Крыму ответили на заявление Украины о "кровавой бане" для армии России 12:05
Украинский омбудсмен потребовала убрать с сайта "Миротворец" данные о детях 11:58
В Магаданской области изъяли 120 тонн немаркированного лосося 11:45
Мишустин предложил научруку ВШЭ возглавить экспертный совет при кабмине 11:45
Иван Сиденков рассудит "Спартак" и "Локомотив" в 14-м туре РПЛ 11:43
СМИ: Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета, где служил 27 лет 11:43
В Китае выявили новую вспышку COVID-19 11:28
В МГПУ студентов на занятия будут пускать по QR-кодам 11:19
Эксперты: Семейная ипотека может исчерпать себя как стимул для строителей 11:14
Парфенов о невызове Дзюбы в сборную: Карпину предстоит нести ответственность 10:53
Студенты МГТУ ГА победили во Всероссийском конкурсе по законотворчеству 10:51
Мультфильм "Снежная королева" увидят во Франции, Турции и Южной Корее 10:44
Названа особенность российского боевого дрона "Термит" 10:43
Центральный аппарат СК проверит причастность Рашкина к убийству лося 10:37
Минэкономразвития пересчитает доходы россиян по-новому 10:35
В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек 10:35
Независимый депутат Андрей Медведев может стать зампредом Мосгордумы 10:35
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Беспилотные вертолеты начали применять на учениях 10:32
Правительство выделит более 700 миллионов рублей на хакатоны по ИИ 10:29
В МВД предложили освободить мигрантов от повторной дактилоскопии 10:21
День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 10:20
МВД Беларуси признало экстремистскими ряд интернет-ресурсов "Белсат" 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 11:45
Рубрика: Власть

Мишустин предложил научруку ВШЭ возглавить экспертный совет при кабмине

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил научному руководителю Высшей школы экономики Ярославу Кузьминову возглавить Экспертный совет при правительстве.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Мишустин поручил установить новый профессиональный праздник

"И на системной основе организовать взаимодействие правительства с экспертным сообществом, - сказал он. - Задача это непростая. Мне кажется, что вы вполне, учитывая ваш опыт и профессионализм, сможете с ней справиться".

Мишутин напомнил, что недавно правительство приняло 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны. "Каждая из них направлена на улучшение благосостояния людей, развитие инфраструктуры, создание новых точек роста в субъектах Российской Федерации, вообще на территориальное планирование, на развитие субъектов Федерации", - подчеркнул премьер.

Кузьминов поблагодарил за предложение. "При формировании нового состава Экспертного совета, конечно, нужно повысить операциональность и в конечном счете полезность его работы", - считает он.

Нормальная экспертиза должна основываться на данных, считает Ярослав Кузьминов. "Экспертные группы, я считаю, должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам правительства и отдельных ведомств, а возможность инициировать новое исследование, собирать новые данные. Другими словами, Экспертный совет мог бы получить право информационной инициативы, если вы это одобрите", - обратился Кузьминов к премьеру.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Наука и образование Высшая школа экономики

Главное сегодня

Гинцбург пояснил, как проверяют, действительно ли человек сделал прививку
Центральный аппарат СК проверит причастность Рашкина к убийству лося
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву
В Китае выявили новую вспышку COVID-19
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы