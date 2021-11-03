Мишустин предложил научруку ВШЭ возглавить экспертный совет при кабмине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил научному руководителю Высшей школы экономики Ярославу Кузьминову возглавить Экспертный совет при правительстве.

"И на системной основе организовать взаимодействие правительства с экспертным сообществом, - сказал он. - Задача это непростая. Мне кажется, что вы вполне, учитывая ваш опыт и профессионализм, сможете с ней справиться".

Мишутин напомнил, что недавно правительство приняло 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны. "Каждая из них направлена на улучшение благосостояния людей, развитие инфраструктуры, создание новых точек роста в субъектах Российской Федерации, вообще на территориальное планирование, на развитие субъектов Федерации", - подчеркнул премьер.

Кузьминов поблагодарил за предложение. "При формировании нового состава Экспертного совета, конечно, нужно повысить операциональность и в конечном счете полезность его работы", - считает он.

Нормальная экспертиза должна основываться на данных, считает Ярослав Кузьминов. "Экспертные группы, я считаю, должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам правительства и отдельных ведомств, а возможность инициировать новое исследование, собирать новые данные. Другими словами, Экспертный совет мог бы получить право информационной инициативы, если вы это одобрите", - обратился Кузьминов к премьеру.