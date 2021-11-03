Мощный смартфон Nokia дешевле 20 тысяч рублей пришел в Россию

Компания HMD Global официально начала продажи на российском рынке смартфона Nokia G50 с батареей на 5000 мАч и трехлетним периодом обновлений для Android.

Nokia G50 оснащен большим 6,82 дюйма с разрешением HD+ и покрытием Gorilla Glass 3, корпус выполнен из композитного материала, стилизованного под матовое стекло и не собирающего отпечатки пальцев.

В смартфоне используется SoC Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой 5G, который работает с 4/128 Гб памяти. Основная камера имеет разрешение 48 Мп, ультраширокий сенсор - 5 Мп, сенсор глубины - 2 Мп, поддерживается съемка в режиме RAW. В каплеобразном вырезе дисплея расположена фронтальная камера на 8 Мп.

Аккумулятор поддерживает зарядку на мощности 18 Вт через USB-C, предусмотрены разъем для наушников, FM-приемник и чип NFC для бесконтактных платежей.

Помимо трех лет обновлений Android, владельцы Nokia G50 также будут два года получать патчи безопасности. Из коробки смартфон поставляется с Android 11 на борту.

Стоимость Nokia G50 составляет 19990 рублей.