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03.11.2021 10:44
Рубрика: Культура

Мультфильм "Снежная королева" увидят во Франции, Турции и Южной Корее

Текст: Сусанна Альперина

В США начал свою работу Американский кинорынок AFM 2021. И оттуда уже пришли первые хорошие новости, касающиеся нашей страны. Анимационная студия Wizart Animation объявила о ряде сделок на мультфильм "Снежная Королева и Принцесса", а также подписала пакетное соглашение о продаже прав на показ четырех частей франшизы "Снежная Королева" на территорию стран Скандинавии.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что релиз пятой части всемирно известной франшизы под названием "Снежная Королева и Принцесса" запланирован на 2022 год, но уже сейчас студия Wizart Animation всерьез занята продвижением популярного проекта. Соглашение о продаже прав на показ мультфильма во Франции и франкоговорящих территориях Европы и Африки подписано с французским дистрибьютором KLB SAS и распространяется на кинотеатральный и цифровой релиз.

"Французские зрители были в восторге от мультфильмов о Снежной Королеве, полных эмоций, приключений и волшебства", - говорит - Карэн Леви Бенчетон - президент KLB SAS (этот дистрибьютор выпускал и все предыдущие части франшизы в кинотеатрах и на онлайн-платформах). Контракт о продаже прав на "Снежную Королеву и Принцессу" на территорию Южной Кореи был подписан с дистрибьютором First Run. Предыдущие части франшизы в Южной Корее увидели более 1,5 миллиона зрителей, суммарный бокс-офис в кинотеатрах составил более 9,5 миллиона долларов. Дистрибьютор BG Film также приобрел все права на пятую часть "Снежной Королевы" на территории Турции. Ранее четвертая часть франшизы "Снежная королева: Зазеркалье" заняла третье место среди самых кассовых независимых анимационных фильмов, вышедших в Турции за последние годы.

А соглашение о продаже прав на показ четырех частей мультфильмов о Снежной Королеве на территории Норвегии, Исландии, Швеции, Дании и Финляндии было подписано с норвежским дистрибьютором Manymore AS. Первый фильм о Снежной Королеве выйдет в кинотеатрах Норвегии уже в это Рождество, в озвучании главных героев мультфильма приняли участие популярные YouTube и TikTok блоггеры Ida Celine и Kattekryp.

Культура Кино и ТВ Анимация Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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