Новости

Мультфильм "Снежная королева" увидят во Франции, Турции и Южной Корее 10:44
Названа особенность российского боевого дрона "Термит" 10:43
Центральный аппарат СК проверит причастность Рашкина к убийству лося 10:37
Минэкономразвития пересчитает доходы россиян по-новому 10:35
В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек 10:35
Независимый депутат Андрей Медведев может стать зампредом Мосгордумы 10:35
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Беспилотные вертолеты начали применять на учениях 10:32
Правительство выделит более 700 миллионов рублей на хакатоны по ИИ 10:29
В МВД предложили освободить мигрантов от повторной дактилоскопии 10:21
День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 10:20
МВД Беларуси признало экстремистскими ряд интернет-ресурсов "Белсат" 10:01
Кабмин утвердил распоряжение о премировании молодых ученых 09:59
ВМФ России может получить две атомные подлодки в 2022 году 09:34
Мошенники списали со счетов жителей Якутии два миллиона рублей 09:32
В Хабаровском крае студентов перевели на дистанционку 09:30
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву 09:27
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года 09:21
В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью 09:18
Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Синоптики прогнозируют, что туман в Москве рассеется к 10:00 08:58
В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков 08:55
В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы 08:54
Мишустин упростил выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 08:52
До 2024 года в России появится не менее 900 молодежных лабораторий 08:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 10:01
Рубрика: В мире

МВД Беларуси признало экстремистскими ряд интернет-ресурсов "Белсат"

Текст: Юрий Когалов

Министерство внутренних дел Республики Беларусь признало экстремистским формированием еще одну группу граждан, объединенных интернет-ресурсами польского телеканала "Белсат".

Власти Беларуси признали Telegram-канал Nexta экстремистским

"Решением министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов "Белсат", - говорится в распространенном МВД сообщении.

Таким образом, в перечне причастных к экстремистской деятельности теперь находятся 11 организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей.

Ранее в Беларуси уже запретили сайт и соцсети польского телеканала "Белсат". Такой вердикт был вынесен в июле этого года судом Железнодорожного района Гомеля.

Кстати, в республике репост информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Гинцбург пояснил, как проверяют, действительно ли человек сделал прививку
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года
РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове