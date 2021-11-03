МВД Беларуси признало экстремистскими ряд интернет-ресурсов "Белсат"

Министерство внутренних дел Республики Беларусь признало экстремистским формированием еще одну группу граждан, объединенных интернет-ресурсами польского телеканала "Белсат".

"Решением министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов "Белсат", - говорится в распространенном МВД сообщении.

Таким образом, в перечне причастных к экстремистской деятельности теперь находятся 11 организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей.

Ранее в Беларуси уже запретили сайт и соцсети польского телеканала "Белсат". Такой вердикт был вынесен в июле этого года судом Железнодорожного района Гомеля.

Кстати, в республике репост информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.