На КМВ создали программы реабилитации для перенесших COVID-19

Санатории Кавказских Минеральных Вод, разработавшие специализированные курсы постковидной реабилитации, могут принять в год от 500 до 700 тысяч человек. Там уже восстановила свое здоровье 41 тысяча отдыхающих, перенесших коронавирус.

Помощь переболевшим COVID-19 доступна во всех санаториях региона. В каждой здравнице сформировали собственные комплексные восстановительные программы. В основном они направлены на укрепление иммунитета, повышение выносливости организма человека, улучшение работы нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

- В этой работе уже задействовано 123 санатория и медицинских учреждения края, в которые могут обратиться жители любого уголка страны. Отдыхающие к нам едут из всех регионов, - отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. - Сегодня мы принимаем два миллиона человек в год, на курсы реабилитации приходится около 30 процентов от всех лечебных программ. Курсы восстановления после COVID-19 длятся чаще всего от одной до трех недель. В санаториях пациентов лечат по четкому алгоритму, что помогает избежать риска ранних и поздних осложнений и максимально эффективно улучшить физическое и психологическое здоровье.

В министерстве туризма и оздоровительных курортов края корреспонденту "РГ" рассказали, как именно проходит реабилитация после коронавируса. В здравницах сейчас успешно борются с большинством распространенных осложнений. Все реабилитационные процедуры после COVID-19 назначает лечащий врач, исходя из показаний и состояния пациента в период прохождения санаторно-курортного лечения.

Курсы способствуют восстановлению физической активности, улучшению работы системы кровообращения, борьбу с симптомами, связанными с перенесенной пневмонией и развивающимся в зоне повреждения легочным фиброзом.

Конечно, ни одна программа реабилитации не обходится без использования минеральных вод - уникального природного богатства региона. Источники отличаются своими целебными свойствами, поэтому города КМВ - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск - специализируются в зависимости от состава воды и микроклимата на лечении различных заболеваний. По мнению экспертов, Ставрополье способно стать базовым регионом для реализации готовящейся федеральной программы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Ее финансирование на пять лет составит около 100 миллиардов рублей.

- Ставрополье, и Кисловодск в частности, имеют колоссальный опыт реабилитации, - заявила во время визита в край спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. - Школа с историей, кадры, медицинское оборудование и уникальные природные условия - благодаря этому регион может стать серьезной базой для готовящейся общероссийской программы.

Дышите глубже!

При легочных осложнениях специалисты здравниц рекомендуют обеспечить максимальное кислородное насыщение организма. Чтобы добиться этого, используют барокамеры, различные ингаляции, дыхательную гимнастику, спелеотерапию, озонотерапию, климатотерапию.

В каждой третьей здравнице уже появились барокамеры, которые стали эффективным методом лечения. В них проводится гипербарическая оксигенация: во время процедуры пациент вдыхает воздух, обогащенный кислородом, и кровь насыщается им гораздо лучше, чем при обычном дыхании. Таким образом обеспечивается доступ кислорода ко всем органам и системам и особенно к наиболее пострадавшим и подвергшимся гипоксии, из-за чего их функциональность значительно ухудшилась. По сути, барокамера запускает в организме восстановительные процессы.

Сеансы гелиотерапии и ароматерапии, востребованные при легочных заболеваниях, можно чередовать с ингаляциями. Полезны дозированная ходьба по терренкурам и подъем в горы по пешеходным дорожкам. А еще отлично зарекомендовали себя ванны из иловой грязи Тамбуканского озера.

"На воды"

Возникающие осложнения и общее ухудшение самочувствия после COVID-19 называют синдромом постковидного типа. Реабилитация занимает достаточно длительный период, особенно если пришлось прибегнуть к искусственной вентиляции легких.

- Советская система восстановления отводила на лечение обычной пневмонии три месяца, и этот период обязательно включал санаторно-курортный отдых. Это был крайне важный этап, - рассказал Леонид Дьяков, член Европейской ассоциации врачей амбулаторной реабилитации. - Еще раньше, до революции, больные ездили "на воды" и дышали там воздухом. Сохранились курортологические технологии, климатолечение. Сухой морской и хвойный воздух действительно целебен. Обычно после сезонных ОРВИ организм восстанавливается за одну-две недели. Восстановление после коронавирусной инфекции в среднем занимает от одного до 2,5 месяца.

Нервные клетки восстанавливаются

Наблюдения медицинского сообщества показывают, что COVID-19 в первую очередь бьет по нервной и легочной системам, в связи с чем многие пациенты жалуются на проблемы со сном, утомляемость и боль в разных частях тела. Программы реабилитации после заболевания или стресса из-за длительной самоизоляции направлены на укрепление иммунитета и повышение выносливости организма.

В качестве неврологической реабилитации санатории КМВ предлагают пройти курсы физиотерапии, рефлексотерапии, карбокситерапии, массажа, бальнеотерапевтического лечения, гидропатии, гидрокинезотерапии, лечебной физкультуры.

Для снижения интоксикационной нагрузки после перенесенного заболевания и лечения, в том числе антибиотиками, проводят процедуры восстановления органов желудочно-кишечного тракта. Полезно попробовать криотерапию. Гостя буквально выставляют на мороз в лечебных целях, правда, надевают ему варежки, шапку и валенки. За три минуты при температуре воздуха минус 82 градуса по Цельсию иммунитет получает мощнейшую стимуляцию, бонусом становится омолаживающий эффект.