Пенсионный фонд начнет назначать новые выплаты с 1 января 2022 года

Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, среди мер соцподдержки, которые будут идти через ПФР, - единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций.

В связи с передачей указанных мер социальной поддержки и прекращением действия отдельных документов Пенсионный фонд России утвердит правила по назначению и выплате пособий.

Напомним, до 1 января 2022 г. пособия гражданам выплачивают органы исполнительной власти субъектов, финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. С 1 января 2022 г. эти полномочия передаются Пенсионному фонду.

Сейчас Пенсионный фонд, помимо начислений различного рода пенсий, собирает документы, назначает и выплачивает множество пособий. Так, например, через ПФР оформляются ежемесячные выплаты одиноким родителям и беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Эти новые меры поддержки заработали с 1 июля. Назначением и выплатами средств материнского капитала также занимается ПФР.