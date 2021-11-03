Пенсионный фонд начнет назначать новые выплаты с 1 января 2022 года

Новости проекта
Что делать, если находящийся на лечении пенсионер не успел получить пенсию 29.10.2021
В ПФР рассказали, как самостоятельно накопить на пенсию 28.10.2021
В ПФР разъяснили порядок выплаты пенсии по потере кормильца 25.10.2021
В ПФР рассказали о новых правилах выплаты повышенной пенсии 20.10.2021
В ПФР назвали способ досрочно выйти на пенсию 18.10.2021
В ПФР разъяснили, когда пенсионеры имеют право на доплату за детей 17.10.2021
Комитет ГД одобрил проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии 13.10.2021
В ПФР рассказали, как получить надбавку в 25% к пенсии 11.10.2021
В ПФР назвали самый простой способ оформить пенсию 07.10.2021
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 06.10.2021
В ПФР напомнили о праве одной из категорий россиянок на досрочную пенсию 05.10.2021
В ПФР назвали условия досрочной пенсии для предпенсионеров 01.10.2021
Эксперты выяснили зарплатные ожидания пенсионеров 01.10.2021
В ПФР назвали условия досрочной пенсии для ряда профессий 28.09.2021
Сенатор рассказала, каким будет средний размер пенсии в 2024 году 28.09.2021
В ПФР предупредили о рисках при получении пенсии за умершего человека 26.09.2021
Средняя пенсия по старости в 2022 году составит 18,5 тысячи рублей 24.09.2021
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек 22.09.2021
Котяков: Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9% 22.09.2021
В ПФР назвали условия выплаты пенсионных накоплений наследникам 17.09.2021
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года 16.09.2021
На что пенсионеры потратят сентябрьскую соцвыплату в 10 тысяч рублей 15.09.2021
Что нужно сделать пенсионеру при переезде в другой регион 14.09.2021
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов 14.09.2021
Сенатор рассказала, как увеличить размер пенсии 11.09.2021
Жителям Крайнего Севера расширили возможности досрочного выхода на пенсию 11.09.2021
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии 08.09.2021
Эксперт назвал доплаты к пенсии, которые выплачивают за родственников 07.09.2021
ПФР назвал условия для выплаты второй пенсии бывшим военным и силовикам 04.09.2021
В ПФР объяснили, как проверить правильность учета стажа 04.09.2021
В ПФР назвали способ узнать размер пенсии 03.09.2021
Около 12,5 млн пенсионеров получат выплату в 10 тысяч рублей с 3 сентября 03.09.2021
Росстат рассказал о росте зарплат и пенсий 01.09.2021
В ПФР разъяснили, как можно подтвердить статус предпенсионера 31.08.2021
В ПФР рассказали, какие льготы есть у предпенсионеров 30.08.2021
Эксперт перечислила льготы, положенные пенсионерам старше 70 лет 28.08.2021
В ПФР напомнили об увеличении стажа медицинским работникам 16.08.2021
Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии 15.08.2021
ПФР разъяснил, кто может получить компенсацию при переезде 13.08.2021
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 26.07.2021
СМИ: Власти проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2022 году 23.07.2021
В России с 1 июля изменится порядок зачисления пенсий и соцвыплат 27.06.2021
Одной категории работников станет проще выйти на пенсию 18.05.2021
Песков сообщил о докладе Путину по теме индексации пенсий работающим 10.03.2021
Минтруд передал кабмину предложения о подъеме пенсий работающим гражданам 10.03.2021
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров 02.02.2021
В Госдуму внесли очередной проект об индексации для работающих пенсионеров 23.01.2021
"Единая Россия" поддержит индексацию пенсий работающим пенсионерам 21.01.2021
Топилин назвал размер прибавки к пенсии по старости в России 21.01.2021
В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий 12.01.2021
Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента 23.12.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Принят закон о заморозке накопительной части пенсии 26.11.2020
В России изменится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 25.11.2020
Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии 25.11.2020
ПФР изменил порядок отражения сведений о страховом стаже медработников 13.10.2020
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет 12.08.2020
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции 21.07.2020
В Госдуму внесли поправки об индексации для работающих пенсионеров 05.06.2020
Пенсионеры и инвалиды Крайнего Севера поедут отдыхать по талонам 21.04.2020
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 17.03.2020
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически 16.03.2020
В омском отделении ПФР рассказали о пенсии в 52 тысячи рублей 08.03.2020
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии 24.02.2020
Депутаты предложили обсудить повышение пенсий опережающими темпами 18.02.2020
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров 17.02.2020
Минтруд: Индексация пенсий работающих пенсионеров пока не предусмотрена 11.02.2020
Проект об индексации пенсий опекунов внесен в Госдуму 03.02.2020
Президент предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий и размер МРОТ 15.01.2020
Минфин внесет в правительство законопроект о новой пенсионной схеме 14.01.2020
С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей 30.12.2019
Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года 11.12.2019
ПФР напомнил о сроках смены пенсионного фонда 04.12.2019
Курс основы кибербезопасности для пенсионеров разработают в Мосгордуме 02.12.2019
В Госдуме предложили вернуть надбавки к пенсиям дальневосточников 14.11.2019
Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров 30.10.2019
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов 30.10.2019
Россияне назвали размер желаемой пенсии 30.10.2019
Социальные льготы и досуг - что еще столица делает для старшего поколения 28.10.2019
В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии 26.10.2019
Пенсии по гособеспечению вырастут в 2020 году на 7 процентов 30.09.2019
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года 17.09.2019
ЦБ разрабатывает поправки о запрете досрочной смены НПФ 12.09.2019
В Госдуму внесен законопроект о пенсиях работникам села, переехавшим в город 09.09.2019
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 09.09.2019
Глава ЦБ не видит готовности к индивидуальному пенсионному капиталу 06.09.2019
В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста 06.09.2019
В Минтруде назвали число работающих пенсионеров в России 01.09.2019
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве 27.08.2019
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям 21.08.2019
Путин поручил исправить норму, лишившую надбавки ряд пенсионеров 23.07.2019
Москвичи смогут следить за своей пенсией в онлайн-режиме 01.07.2019
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии 25.06.2019
Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ 13.06.2019
Роструд назвал число предпенсионеров, получающих повышенные пособия по безработице 07.06.2019
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам 30.05.2019
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников 09.05.2019
Москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение 16.04.2019
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по прогнозам продолжительности жизни 26.03.2019
Бюджетный комитет СФ поддержал закон о доиндексации пенсий 25.03.2019
ПФР попросил пенсионеров информировать о своем трудоустройстве 21.03.2019
Ветеранам увеличат пенсии с 1 мая 21.03.2019
Кабмин расширил список госуслуг для граждан предпенсионного возраста 20.03.2019
Совфед одобрил закон об алиментах для лиц предпенсионного возраста 13.03.2019
Все регионы поддержали законопроект о повышении пенсий 12.03.2019
Госдума отказалась вводить наследование пенсий 06.03.2019
В Госдуме утвердили график рассмотрения законопроекта о повышении пенсий 05.03.2019
Медведев: Выплаты в рамках перерасчета пенсий проведут до 1 июля 28.02.2019
Перерасчет к пенсиям получат до 1 июля более 4 миллионов человек 28.02.2019
Чему учит пенсионеров Пенсионный фонд России 27.02.2019
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума 26.02.2019
Минтруд предложил новые основания для прекращения выплаты страховых пенсий 25.02.2019
Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий 21.02.2019
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии 20.02.2019
В Петербурге для предпенсионеров собрались ввести квоты на работу 13.02.2019
Орешкин: В РФ не предусмотрено новое повышение пенсионного возраста 13.02.2019
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 04.02.2019
Пенсионные накопления россиян выросли на 7,2 миллиарда рублей 22.01.2019
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 15.01.2019
Жители столицы предпенсионного возраста получат льготы по карте москвича 09.01.2019
Положено ли работающим пенсионерам брать два дня на диспансеризацию 09.01.2019
Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста 04.01.2019
Опубликована программа форума "Здоровое общество. На пути к цели 80+" 24.12.2018
Предпенсионерам помогут освоить новую профессию без потери работы 13.12.2018
Военные пенсионеры будут получать выплаты на карты "Мир" 07.12.2018
Кому положена "сельская" прибавка к пенсии 06.12.2018
В Японии планируют поднять пенсионный возраст 29.11.2018
Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 28.11.2018
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда 28.11.2018
Вячеслав Володин: Госдума не уходит из пенсионной повестки 28.11.2018
Путин: Пенсии в России будут расти, это вопрос решенный 28.11.2018
Совфед одобрил бюджет Пенсионного фонда России 23.11.2018
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии 22.11.2018
Опрос: Четверть россиян решила тщательнее следить за здоровьем 21.11.2018
Медведев установил новый размер пособий по безработице 19.11.2018
Названы самые лучшие для трудоустройства пенсионеров регионы РФ 19.11.2018
Совфед одобрил закон о праве парламентариев отказаться от надбавок к пенсии 07.11.2018
Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве 01.11.2018
Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством 01.11.2018
Путин заявил о грядущем росте военных пенсий на 6 процентов 25.10.2018
Кудрин: Правительство выполнит обещания по увеличению размера пенсий 22.10.2018
Прожиточный минимум пенсионера в Подмосковье вырастет на 4% 18.10.2018
Пенсионеры в Москве назвали желаемую зарплату 10.10.2018
Путин: В бюджет заложена прибавка к пенсии для аграриев со стажем от 30 лет 09.10.2018
Госдума поддержала новый порядок расчета добровольных пенсионных взносов 09.10.2018
Пакет пенсионных законов официально опубликован 04.10.2018
Голикова: Законопроект о пенсионном капитале еще не согласован 01.10.2018
Медведев: Наша цель - рост пенсий выше инфляции 27.09.2018
Совфед рассмотрит пенсионный закон на заседании 3 октября 27.09.2018
Госдума рассмотрит пенсионный законопроект в третьем чтении 27 сентября 26.09.2018
Индексация пенсий работающим пенсионерам может возобновиться 26.09.2018
Мосгордума приняла закон о поддержке людей предпенсионного возраста 26.09.2018
Госдума одобрила проект о передаче денег коррупционеров в ПФР 25.09.2018
Роструд готовит программу по переобучению "предпенсионеров" 24.09.2018
В Республике Крым сохранили льготы для лиц предпенсионного возраста 19.09.2018
Удмуртия сохранит предпенсионные льготы 18.09.2018
Конфискованные у коррупционеров средства уйдут на пенсии 17.09.2018
ЦБ РФ оценил влияние пенсионных преобразований на экономику и цены 15.09.2018
Профессии с льготным выходом на пенсию будут во всех отраслях 12.09.2018
Работодателей оштрафуют за отказ нанимать людей предпенсионного возраста 12.09.2018
Медведев призвал не допустить трудовой дискриминации по возрасту‍ 11.09.2018
Володин: Поправки Путина сделают пенсионный законопроект более социальным 11.09.2018
Володин поддержал идею отказа депутатов от пенсионных надбавок 10.09.2018
Голикова рассказала о порядке индексации пенсий после 2025 года 07.09.2018
Депутаты Оренбуржья рассмотрят проект о сохранении льгот пенсионерам 07.09.2018
Прожившая 81 год вместе пара японцев поделилась секретом отношений 05.09.2018
Поправки о предпенсионных льготах в Подмосковье примут 20 сентября 04.09.2018
Ученые назвали способ продления жизни с помощью еды 04.09.2018
В Крыму сохранят региональные льготы для граждан предпенсионного возраста 04.09.2018
Минтруд озвучил расходы на переобучение россиян предпенсионного возраста 03.09.2018
Собянин рассказал о льготах для будущих пенсионеров 03.09.2018
Голикова уточнила, как вырастут пенсии сельских жителей 31.08.2018
Право на досрочную пенсию получат многодетные матери с приемными детьми 31.08.2018
Сбербанк готовит финансовые предложения для российских пенсионеров 31.08.2018
Названа самая полезная диета для пенсионеров 31.08.2018
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 31.08.2018
СФ обсудит законопроект об ответственности за увольнение предпенсионеров 31.08.2018
Средний размер пенсий в России увеличился на 3,4 процента 30.08.2018
Песков ответил на опасения бизнеса по работникам предпенсионного возраста 30.08.2018
ОНФ проконтролирует исполнение предложений президента по пенсиям 29.08.2018
Володин прокомментировал предложения Путина по пенсиям 29.08.2018
Кудрин: Предложения Путина сбалансируют пенсионный законопроект 29.08.2018
Исаев: Путин руководствовался справедливостью в вопросе пенсий для женщин 29.08.2018
Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей 29.08.2018
Баталина: Предложения Путина по пенсионным льготам могут повысить рождаемость 29.08.2018
Медведев поручил подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему 29.08.2018
ЦБ: Чаще всего вклады в России открывают пенсионеры 29.08.2018
60% продолжающих работать пенсионеров сохраняют свое рабочее место 20.08.2018
Пожилые москвичи бесплатно получат специальность билетного кассира 16.08.2018
Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в московском транспорте 16.08.2018
Медведев предложил уголовное наказание за увольнение пожилых работников 10.08.2018
Главной причиной смерти мужчин в Европе и России стал алкоголь 09.08.2018
Пенсионеры сбежали из дома престарелых в ФРГ и поехали на рок-концерт 07.08.2018
В России создаются волонтерские центры для активных пожилых людей 23.07.2018
Самым возрастным участником ЕГЭ стал 77-летний мужчина 17.07.2018
В Минздраве рассказали о продолжительности жизни в 2030 году 06.07.2018
Самые возрастные владельцы Lada выбирают "Ниву" 04.07.2018
Ученые рассказали, до какого возраста может дожить человек 01.07.2018
В регионах появятся центры трудоустройства пожилых людей 15.06.2018
68-летний миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос 27.05.2018
Экономика
03.11.2021 17:32
Текст: Ольга Игнатова

Пенсионный фонд начнет назначать новые выплаты с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России может предоставлять гражданам отдельные меры социальной поддержки, которые прежде предоставлялись органами социальной защиты. Проект постановления, расширяющий функционал ПФР, разработал Минтруд России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, среди мер соцподдержки, которые будут идти через ПФР, - единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
В Минтруде рассказали, каким будет пособие по больничному в 2022 году

В связи с передачей указанных мер социальной поддержки и прекращением действия отдельных документов Пенсионный фонд России утвердит правила по назначению и выплате пособий.

Напомним, до 1 января 2022 г. пособия гражданам выплачивают органы исполнительной власти субъектов, финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. С 1 января 2022 г. эти полномочия передаются Пенсионному фонду.

Сейчас Пенсионный фонд, помимо начислений различного рода пенсий, собирает документы, назначает и выплачивает множество пособий. Так, например, через ПФР оформляются ежемесячные выплаты одиноким родителям и беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Эти новые меры поддержки заработали с 1 июля. Назначением и выплатами средств материнского капитала также занимается ПФР.

Специальный проект rg.ru

© 1998-2021  ФГБУ «Редакция «Российской газеты»