Первым "космонавтом" стала Лайка

64 года назад, 3 ноября 1957 года, был запущен второй искусственный спутник Земли. На его борту находилась собака Лайка, которая стала первым живым существом, выведенным на околоземную орбиту.

Почему советские конструкторы, отрабатывая полеты человека на ракетах, сделали ставку на собак? Рассматривались разные варианты: мыши, крысы, обезьяны. И даже кошки. Но американцы, допустим, предпочитали работать только с обезьянами. А вот выбор ученых СССР пал на собак. Основоположник космической медицины знаменитый доктор Олег Газенко даже посещал цирк, чтобы понаблюдать и за дрессированными собаками, и за обезьянами. И понял: обезьяны слишком эмоционально неустойчивы. Собаки не такие капризные и лучше поддаются дрессировке.

Это было очень важно. Ведь полеты с собаками должны были определить влияние космоса на живые организмы. О многих неизвестных деталях, связанных с запуском первого в мире биологического спутника Земли, корреспонденту "РГ" в свое время лично рассказывал академик Олег Газенко.

- Как известно, к 57-му году у нас была создана межконтинентальная ракета Р-7, одна из самых надежных систем, которые способны выносить грузы за пределы Земли, - делился Олег Георгиевич. - Шла "холодная война", и руководство страны поставило цель - продемонстрировать всему миру, что оно располагает столь мощным средством. Как? Уже тогда планировалось создание большой космической лаборатории, что и было позже реализовано в третьем спутнике Земли. Однако решение этой сложнейшей научно-технической задачи напрямую завязывалось и на решение задачи идеологической: прорыв в космос должен был состояться к 40-летию Великого Октября. И не позднее. Тем не менее, все понимали, что излишняя гонка может обернуться неудачей. Поэтому выбрали компромисс: параллельно начали делать еще два аппарата - упрощенную космическую лабораторию, но с животным на борту и совсем уж простой вариант - небольшой "шарик" весом до 80 килограммов с радиопередатчиком. Какой появится раньше, тот и полетит. "Шарик" появился первым. Почему?

Полет животного выдвинул ряд дополнительных сложных проблем: создание герметичной кабины, разработку газового состава атмосферы, подачу питания. Многое делалось по эскизам, даже не по чертежам.

Лайку нашли на улице. Почему ученые сделали ставку на дворняжек? Все очень объяснимо: они чрезвычайно сообразительные, неприхотливые. Как никакая породистая псина, ценят доброе к себе отношение. В зооприемнике их чистили, отмывали, кормили досыта.

Подготовка лохматых космонавтов отличалась большой кропотливостью. На нее уходили месяцы. Но зато и надежды специалистов оправдывались полностью. В конце октября 1957 года обычным рейсовым самолетом Лайку и ее дублера привезли сначала в Ташкент, а оттуда в поселок Тюратам, что неподалеку от Байконура. Главный конструктор Сергей Павлович Королев был уже там. Приступили к сборке спутника.

Кстати, на первый космический полет претендовали еще две собаки - Альбина и Муха. Альбина уже дважды участвовала в суборбитальных полетах, но она ждала потомство, и ее решили оставить дублером. А Муху, как говорят, "забраковали" из-за кривизны лап: мол, на фото выглядела бы некрасиво. Поэтому она выполняла роль "технологической собаки": на ней тестировали работу аппаратуры и различных систем.

- В кабине, где находилась Лайка, был иллюминатор, через который мы время от времени "общались" с ней, - вспоминал Олег Газенко. - Сергей Павлович, несмотря на огромную загруженность, тоже заглядывал туда. И его глаза неизменно теплели. Старт состоялся строго в назначенное время. С волнением наблюдали мы, как адаптируется Лайка к условиям полета.

Все шло хорошо. Лайка была умницей. И вдруг через четыре с половиной часа уже на четвертом витке вышли из строя системы радиопередачи. Судя по всему, в кабине повысилась влажность. К тому же из-за несовершенства систем жизнеобеспечения неожиданно стала повышаться температура, и уже к пятому часу орбитального полета она достигла 41 градуса.

- Конечно, Лайка была изначально обречена, так как механизм возврата тогда еще не существовал, - рассказывал академик Газенко. - Но это должно было случиться где-то через неделю полета. К сожалению, она погибла значительно раньше. Об этом не было сказано ни слова ни в официальном сообщении о результатах полета второго искусственного спутника Земли, ни потом. Когда мы вернулись в Москву, там все ликовали. Но у нас, тех, кто имел прямое отношение к подготовке Лайки, настроение было далеко не праздничное. Ощущение - потеряли очень близкое существо.

Потом было запущено еще несколько биологических спутников с самыми разными животными - от мышей до обезьян. В космосе побывали даже черепахи. Причем они стали первыми живыми существами, которые облетели вокруг Луны.

После Лайки самыми известными "космонавтами-собаками" стали Белка и Стрелка, которые 19 августа 1960 года были запущены в космос на "Спутнике-5" и благополучно вернулись на Землю. Вместе с ними на борту корабля находились 40 мышей и две крысы.

Лайка навсегда осталась в истории космонавтики. В апреле 2008 года в Москве на территории Института военной медицины, где готовился космический эксперимент, был установлен памятник этой героической собаке, погибшей во имя науки.