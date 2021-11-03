Первым "космонавтом" стала Лайка
Почему советские конструкторы, отрабатывая полеты человека на ракетах, сделали ставку на собак? Рассматривались разные варианты: мыши, крысы, обезьяны. И даже кошки. Но американцы, допустим, предпочитали работать только с обезьянами. А вот выбор ученых СССР пал на собак. Основоположник космической медицины знаменитый доктор Олег Газенко даже посещал цирк, чтобы понаблюдать и за дрессированными собаками, и за обезьянами. И понял: обезьяны слишком эмоционально неустойчивы. Собаки не такие капризные и лучше поддаются дрессировке.
Это было очень важно. Ведь полеты с собаками должны были определить влияние космоса на живые организмы. О многих неизвестных деталях, связанных с запуском первого в мире биологического спутника Земли, корреспонденту "РГ" в свое время лично рассказывал академик Олег Газенко.
- Как известно, к 57-му году у нас была создана межконтинентальная ракета Р-7, одна из самых надежных систем, которые способны выносить грузы за пределы Земли, - делился Олег Георгиевич. - Шла "холодная война", и руководство страны поставило цель - продемонстрировать всему миру, что оно располагает столь мощным средством. Как? Уже тогда планировалось создание большой космической лаборатории, что и было позже реализовано в третьем спутнике Земли. Однако решение этой сложнейшей научно-технической задачи напрямую завязывалось и на решение задачи идеологической: прорыв в космос должен был состояться к 40-летию Великого Октября. И не позднее. Тем не менее, все понимали, что излишняя гонка может обернуться неудачей. Поэтому выбрали компромисс: параллельно начали делать еще два аппарата - упрощенную космическую лабораторию, но с животным на борту и совсем уж простой вариант - небольшой "шарик" весом до 80 килограммов с радиопередатчиком. Какой появится раньше, тот и полетит. "Шарик" появился первым. Почему?
Полет животного выдвинул ряд дополнительных сложных проблем: создание герметичной кабины, разработку газового состава атмосферы, подачу питания. Многое делалось по эскизам, даже не по чертежам.
Лайку нашли на улице. Почему ученые сделали ставку на дворняжек? Все очень объяснимо: они чрезвычайно сообразительные, неприхотливые. Как никакая породистая псина, ценят доброе к себе отношение. В зооприемнике их чистили, отмывали, кормили досыта.
Подготовка лохматых космонавтов отличалась большой кропотливостью. На нее уходили месяцы. Но зато и надежды специалистов оправдывались полностью. В конце октября 1957 года обычным рейсовым самолетом Лайку и ее дублера привезли сначала в Ташкент, а оттуда в поселок Тюратам, что неподалеку от Байконура. Главный конструктор Сергей Павлович Королев был уже там. Приступили к сборке спутника.
Кстати, на первый космический полет претендовали еще две собаки - Альбина и Муха. Альбина уже дважды участвовала в суборбитальных полетах, но она ждала потомство, и ее решили оставить дублером. А Муху, как говорят, "забраковали" из-за кривизны лап: мол, на фото выглядела бы некрасиво. Поэтому она выполняла роль "технологической собаки": на ней тестировали работу аппаратуры и различных систем.
- В кабине, где находилась Лайка, был иллюминатор, через который мы время от времени "общались" с ней, - вспоминал Олег Газенко. - Сергей Павлович, несмотря на огромную загруженность, тоже заглядывал туда. И его глаза неизменно теплели. Старт состоялся строго в назначенное время. С волнением наблюдали мы, как адаптируется Лайка к условиям полета.
Все шло хорошо. Лайка была умницей. И вдруг через четыре с половиной часа уже на четвертом витке вышли из строя системы радиопередачи. Судя по всему, в кабине повысилась влажность. К тому же из-за несовершенства систем жизнеобеспечения неожиданно стала повышаться температура, и уже к пятому часу орбитального полета она достигла 41 градуса.
- Конечно, Лайка была изначально обречена, так как механизм возврата тогда еще не существовал, - рассказывал академик Газенко. - Но это должно было случиться где-то через неделю полета. К сожалению, она погибла значительно раньше. Об этом не было сказано ни слова ни в официальном сообщении о результатах полета второго искусственного спутника Земли, ни потом. Когда мы вернулись в Москву, там все ликовали. Но у нас, тех, кто имел прямое отношение к подготовке Лайки, настроение было далеко не праздничное. Ощущение - потеряли очень близкое существо.
Потом было запущено еще несколько биологических спутников с самыми разными животными - от мышей до обезьян. В космосе побывали даже черепахи. Причем они стали первыми живыми существами, которые облетели вокруг Луны.
После Лайки самыми известными "космонавтами-собаками" стали Белка и Стрелка, которые 19 августа 1960 года были запущены в космос на "Спутнике-5" и благополучно вернулись на Землю. Вместе с ними на борту корабля находились 40 мышей и две крысы.
Лайка навсегда осталась в истории космонавтики. В апреле 2008 года в Москве на территории Института военной медицины, где готовился космический эксперимент, был установлен памятник этой героической собаке, погибшей во имя науки.