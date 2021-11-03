Песков назвал одну из тем предстоящего разговора Путина с Байденом

Об общении президентов России и США уже достигнуто понимание. Одной из тем повестки станет ситуация с климатом.

"Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, думаю, что у Владимира Путина будет прекрасная возможность рассказать Джо Байдену о том, что мы делаем по климату", - сказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что глава США раскритиковал позицию Москвы по климатической повестке на пресс-конференции после саммита в Глазго.