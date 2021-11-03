Песков ответил на слова Байдена про тундру

Действия России по борьбе с изменениями климата не приурочены к саммитам, они носят последовательный серьезный характер, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметив, что он не умаляет значение климатического саммита в Глазго, Песков подчеркнул, что в Москве не согласны с критикой президента США Джо Байдена насчет отношения России к климатической повестке. В России действительно горит тундра, но горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах, заметил он. "Это в том числе последствия изменения климата", - сказал пресс-секретарь президента. "Россия сталкивается по некоторым параметрам с более серьезными вызовами - темпы потепления в Арктике и так далее", - напомнил он.

"С подобной постановкой вопроса мы не согласны", - заявил Песков. Действия России по климату "носят последовательный и очень серьезный, продуманный характер", - отметил он. Это и борьба с лесными пожарами, и диверсификация энергобаланса - в России он гораздо более зеленый, чем во многих других странах.

"Россия как раз занимает весьма ответственную позицию, сформулированы конкретные планы работы, скорее всего, все это не было доложено президенту США, когда он говорил о неучастии России", - предположил пресс-секретарь главы государства. Он также напомнил, что на уровне делегации очень активно работали на конференции в Глазго вице-премьер Алексей Оверчук и спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.