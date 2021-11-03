Песков ответил на слова Байдена про тундру

Новости

СК ходатайствует об аресте предполагаемого убийцы экс-замначальника ГУЭБ МВД 13:54
На форум молодых лидеров стран Арктического совета подано почти 600 заявок 13:50
Песков назвал одну из тем предстоящего разговора Путина с Байденом 13:45
В Челябинской области режим нерабочих дней продлен до 12 ноября 13:41
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей 13:30
Оперштаб: В Москве выявлено 6827 новых случаев COVID-19 13:29
В центре Москвы разрешенную скорость снизили до 30 км/ч 13:25
В России пройдет бесплатный Чемпионат по машинному обучению 13:22
В Беларуси допустили переход на российские самолеты 13:21
Песков: Закупки Росгвардии и ФСО засекречены из-за гостайны 13:19
Московские предприниматели могут узнать все о мерах поддержки онлайн 13:18
СМИ: ВМС Ирана отразили атаку США на танкер в Оманском заливе 13:17
В МЧС рассказали, где от ураганных ветров могут возникнуть серьезные ЧС 13:13
В Подмосковье от коронавируса привились более 4 миллионов человек 13:11
Россия вновь вышла на второе место в мире по количеству тестов на COVID 13:10
Песков: Решений о продлении нерабочих дней нет 13:09
Песков заявил о невозможности Кремля влиять на дело Сафронова 13:05
Черепахи угрожают безопасности полетов в токийском аэропорту Нарита 13:00
"КиноПоиск" показал новые логотип и визуальный стиль 13:00
В Кургане завели дело на медиков, за деньги выдававших фиктивный QR-код 12:36
"Единая Россия" проведет флешмобы в соцсетях в честь 4 ноября 12:36
На острове Пальма произошло сильнейшее с начала извержения вулкана землетрясение 12:33
Беларусь предложила создать единый авиарегулятор в рамках СГ или ЕАЭС 12:11
Противники вакцинации перекрыли движение в центре Киева 12:11
В Крыму ответили на заявление Украины о "кровавой бане" для армии РФ 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 13:22
Рубрика: Власть

Песков ответил на слова Байдена про тундру

Текст: Кира Латухина
Действия России по борьбе с изменениями климата не приурочены к саммитам, они носят последовательный серьезный характер, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Отметив, что он не умаляет значение климатического саммита в Глазго, Песков подчеркнул, что в Москве не согласны с критикой президента США Джо Байдена насчет отношения России к климатической повестке. В России действительно горит тундра, но горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах, заметил он. "Это в том числе последствия изменения климата", - сказал пресс-секретарь президента. "Россия сталкивается по некоторым параметрам с более серьезными вызовами - темпы потепления в Арктике и так далее", - напомнил он.

Фото: РИА Новости
Путин обратился к участникам конференции по лесу саммита в Глазго

"С подобной постановкой вопроса мы не согласны", - заявил Песков. Действия России по климату "носят последовательный и очень серьезный, продуманный характер", - отметил он. Это и борьба с лесными пожарами, и диверсификация энергобаланса - в России он гораздо более зеленый, чем во многих других странах.

"Россия как раз занимает весьма ответственную позицию, сформулированы конкретные планы работы, скорее всего, все это не было доложено президенту США, когда он говорил о неучастии России", - предположил пресс-секретарь главы государства. Он также напомнил, что на уровне делегации очень активно работали на конференции в Глазго вице-премьер Алексей Оверчук и спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.

Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Общество Экология Президент Администрация Президента Климат на Земле

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
Песков: Решений о продлении нерабочих дней нет
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
За сутки в России подтверждено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах
Гинцбург пояснил, как проверяют, действительно ли человек сделал прививку
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства