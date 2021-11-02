Начало климатического саммита в Глазго запомнилось скандалами

Старт 26-й климатической конференции в Глазго вышел богатым на броские призывы и обещания, приправленные пугающими прогнозами.

Хотя баннеры в Глазго по случаю конференции призывают работать "Вместе для нашей планеты", на деле под знаменами экологии нередко продвигаются конкретные интересы отдельных стран. Фото: Getty Images

Но уже само начало встречи показало, что популярные среди западных политиков лозунги о "зеленом" мире не всегда выдерживают проверку реальностью. Сотни делегатов планировали добраться из Лондона до Глазго на более экологичных поездах. Но упавшее из-за капризного ветра на Альбионе дерево на путях остановило сообщение и делегатам пришлось массово покупать билеты на самолеты. А телеканал BBC посчитал, что за две недели форума ожидается прибытие свыше 400 частных самолетов с ВИП-гостями. По самым скромным подсчетам, в атмосферу будет выброшено до 13 тысяч тонн углекислого газа, того самого, который и несет главную ответственность за рост температуры на планете. Скандальности добавил инцидент с министром энергетики Израиля, которая и вовсе не смогла попасть на конференцию из-за того, что входы в здании не оборудованы для маломобильных людей.

Тон саммиту, стартовавшему в понедельник, задал хозяин встречи, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Участников саммита он сравнил с агентом 007, который в фильмах неоднократно оказывался привязанным к машине судного дня. "Мы сегодня находимся почти в той же самой позиции, что и Джеймс Бонд", - считает глава британского правительства. По его словам, "человечество издавна тянуло время в вопросах изменения климата". "И сейчас, когда до полуночи остается одна минута, нужно действовать", призвал Джонсон, нагнетая атмосферу образом часов Судного дня, на которых полночь символизирует ядерный катаклизм.

Несмотря на попытки Джонсона взбодрить участников, президент США Джо Байден, видимо, заскучал и, как заметили американские СМИ, даже задремал прямо в зале заседаний. Когда слово, наконец, передали ему, Байден "зашел с козырей", пообещав серьезно сократить выбросы парниковых газов. Журналисты не упустили возможности отметить, что при этом Байден прибыл на саммит с кортежом из нескольких десятков автомобилей, отнюдь не малолитражек. Обязательства сократить выбросы и развивать "зеленую энергетику" озвучивала и уходящая канцлер Германии Ангела Меркель, хотя в прошлом году в стране запустили новую угольную станцию. Президент Франции Эмманюэль Макрон и вовсе про обязательства говорить ничего не стал, а ограничился призывами, поскольку в его стране значительную часть энергии дают атомные электростанции.

А вот председатель КНР Си Цзиньпин в письменном обращении к участникам обратил внимание на то, что для решения проблемы климатических изменений все стороны должны не только четко формулировать стоящие перед ними задачи, но и выполнять взятые на себя обязательства.

Более 60 процентов климатологов не верят в реализацию обещаний, сделанных на саммите в Глазго

Парад обещаний и призывов на политическом уровне в Глазго пока не слишком обнадеживает ученых. Как пишет журнал Nature, специалисты крайне скептически относятся к возможности того, что государства смогут исполнить Парижское соглашение по климату. "Шесть из десяти опрошенных ожидают, что температура к концу столетия вырастет на три градуса", - отмечает СМИ. Лишь несколько экспертов допускают, что заявленные цели по удержанию потепления в пределах 1,5-2 градусов будут выполнены.

Заверениям мировых лидеров не верят и "зеленые" активисты. В эти дни они проводили митинги проходили не только в Глазго, но и во многих странах, требуя от политиков более решительных мер.

Разговорный штиль

От климатической конференции в Глазго ждут двух решений, поворотных для всей мировой экономики. Первое - о будущем угольной генерации в развитых странах и мерах поддержки для ограничения выработки электричества на угле в развивающихся странах. Второе - создание глобальной общемировой системы торговли углеродными единицами и учета способности экосистем разных стран поглощать вредные выбросы.

К решению этих вызовов участники конференции пока даже не приблизились. Самым знаковым к середине второго дня встречи в Глазго стало соглашение ста стран, в том числе и России, остановить процесс исчезновения лесов к 2030 году. Причем в этом соглашении, при всей его важности, по-прежнему нет выработанного единого механизма учета поглощающей способности лесов в разных странах.

Громко прозвучало обещание Индии добиться углеродной нейтральности к 2070 году. Премьер-министр страны Нарендра Моди также призвал климатический саммит рассмотреть предоставление развивающимся экономикам одного триллиона долларов для финансирования энергоперехода. Пока не до конца реализованы даже уже принятые ранее обязательства по финасовой помощи развивающимся странам в переходе к "зеленой" энергетике, хотя это всего - 100 млрд долларов в год, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Отдельно стоит остановиться на выступлении президента США Джо Байдена. Его заявления о сокращении выбросов и достижении к 2050 году Соединенными Штатами углеродной нейтральности, к сожалению, не имеют под собой никакой законодательной основы. Никакой программы или плана развития в США пока не принято. Но Байден пообещал деньги на климат, в том числе выделить средства до 9 млрд долларов на восстановление лесов.

Климатические инициативы администрации США объемом более 550 млрд долларов заложены в представленном Джо Байденом в конгрессе перед отъездом на саммит законопроекте Build Back Better, поясняет Беленькая. Законопроект на 1,75 трлн долларов, уже сокращенный в два раза, пока не получил необходимого уровня поддержки даже в Демократической партии, уточняет эксперт.

В результате средства на активное продвижение энергоперехода во всем мире пока просто неоткуда взять. США их не выделяет, а в Европе бушует энергокризис. Лидеры России и Китая на саммит не приехали, ограничившись обращениями к ее участникам. У климатической повестки сейчас нет противников, все понимают, что надо принимать какие-то меры. Но форсировать энергопереход сейчас опасно, это может привести к жесточайшему не только энергетическому, но и экономическому кризису.

Подготовил Сергей Тихонов