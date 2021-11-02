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02.11.2021 12:22
Рубрика: Общество

В Глазго на саммите по климату приземлятся 400 частных самолетов

Текст: Александр Саможнев
Политическая и экономическая элита мира проповедует устойчивое развитие и хочет ускорить защиту климата. Но на конференцию ООН в Глазго политики прилетают на реактивных самолетах. За две недели форума ожидается прибытие свыше 400 частных машин. По самым скромным подсчетам, в атмосферу будет выброшено до 13 тысяч тонн углекислого газа. Это аналогично количеству выбросов, производимых 2 600 гражданами Швейцарии в год, пишет журнал Blick.

Гости продолжают активно прибывать на форум. Британская газета Daily Mail опубликовала карту, согласно которой только в воскресенье в Глазго прилетели 52 частных самолета. Среди них был основатель Amazon Джефф Безос, прибывший на своем роскошном лайнере Gulfstream G650ER. Он прилетел из Турции, где отпраздновал на яхте день рождения Билла Гейтса, которому исполнилось 66 лет. На судно Безос приземлился на вертолете, не задумываясь о чистоте воздуха, хотя сам регулярно читает лекции об изменении климата.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Принц Чарльз также прилетел в Глазго с саммита G20 в Риме явно не на коммерческом рейсе. "Его Королевское Высочество лично обязался перейти на экологически чистое топливо. Отныне оно будет использоваться везде, где это возможно", - комментировал представитель королевской семьи.

По данным научного журнала Nature, почти 60% из 92 опрошенных ученых предположили, что к концу столетия Земля потеплеет как минимум на три градуса по сравнению с периодом до индустриализации. Около 20% считают вероятным, что цель ограничения глобального потепления максимум до двух градусов все же будет достигнута. А 4% специалистов даже предполагают вероятным предел в 1,5 градуса.

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