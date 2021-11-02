В Глазго на саммите по климату приземлятся 400 частных самолетов

Гости продолжают активно прибывать на форум. Британская газета Daily Mail опубликовала карту, согласно которой только в воскресенье в Глазго прилетели 52 частных самолета. Среди них был основатель Amazon Джефф Безос, прибывший на своем роскошном лайнере Gulfstream G650ER. Он прилетел из Турции, где отпраздновал на яхте день рождения Билла Гейтса, которому исполнилось 66 лет. На судно Безос приземлился на вертолете, не задумываясь о чистоте воздуха, хотя сам регулярно читает лекции об изменении климата.

Принц Чарльз также прилетел в Глазго с саммита G20 в Риме явно не на коммерческом рейсе. "Его Королевское Высочество лично обязался перейти на экологически чистое топливо. Отныне оно будет использоваться везде, где это возможно", - комментировал представитель королевской семьи.

По данным научного журнала Nature, почти 60% из 92 опрошенных ученых предположили, что к концу столетия Земля потеплеет как минимум на три градуса по сравнению с периодом до индустриализации. Около 20% считают вероятным, что цель ограничения глобального потепления максимум до двух градусов все же будет достигнута. А 4% специалистов даже предполагают вероятным предел в 1,5 градуса.