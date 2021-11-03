Песков: Закупки Росгвардии и ФСО засекречены из-за гостайны

Решение засекретить закупки Росгвардии и Федеральной службы охраны связано тем, что эти ведомства имеют дело с государственной тайной, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что правительство добавило Росгвардию и ФСО в перечень ведомств, чьи госзакупки проходят в закрытом режиме. Такое распоряжение, опубликованное 2 ноября, вступит в силу с 1 января 2022 года.

"Речь идет о специальных ведомствах. Конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации", - сказал Песков на брифинге в среду.

В список, который действовал с 2017 года, были включены Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, а также подведомственные им госучреждения и государственные унитарные предприятия.