Правительство присудило премию качества 11 компаниям

Правительство присудило премию качества 2020 года 11 промышленным компаниям, среди лауреатов - предприятия, занимающиеся радиоэлектроникой, фармацевтической деятельностью и легкой промышленностью. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Лауреатами стали "Татнефть - АЗС Центр", РЖД, "Ракетно-космический центр "Прогресс", Пермская научно-производственная приборостроительная компания, "Метровагонмаш", "Герофарм", а также Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования при Минздраве РФ в Чебоксарах, Baikalsea, Нижневартовская психоневрологическая больница в ХМАО, "Татпром-холдинг" и "Юниформ Ателье".

Эти компании получат призы и дипломы от правительства РФ и право использовать символику премии в своих рекламных материалах.

"Уже на протяжении нескольких лет мы отмечаем существенный рост числа заявок на участие в конкурсе - за последние 3 года их количество выросло более чем в 1,5 раза. Внимание к вопросам повышения качества продукции и услуг постоянно растет: сегодня со стороны компаний и организаций главным условием успешности становится сохранение лояльности и завоевание доверия потребителей, что просто невозможно без внедрения наилучших практик менеджмента качества и построения сервисных, клиентоориентированных моделей", - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Манутров.

В развитых странах премии в области качества управления - базовый инструмент роста конкурентоспособности экономики и повышения производительности труда. Участие в конкурсе дает возможность организации получить оценку эффективности бизнес-процессов, а также получить рекомендации по улучшению отдельных направлений работы, требующих корректировки.