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03.11.2021 16:26
Рубрика: Экономика

Правительство упростило процедуру получения ИНН

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство продолжает расширять список услуг и сервисов, которые можно получить в электронной форме, что значительно облегчает и ускоряет решение многих формальных процедур.
Фото: Владимир Новиков/РИА Новости Фото: Владимир Новиков/РИА Новости
Фото: Владимир Новиков/РИА Новости

"Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Фото: iStock
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По словам главы правительства, это будет удобно и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию: еще до въезда в страну они смогут договариваться с работодателями и заранее оформлять необходимые документы, в том числе о постановке на учет в налоговых органах.

Экономика Финансы Налоги Правительство Государственные интернет-услуги Налоговая реформа

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