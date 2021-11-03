Правительство упростило процедуру получения ИНН

Правительство продолжает расширять список услуг и сервисов, которые можно получить в электронной форме, что значительно облегчает и ускоряет решение многих формальных процедур.

"Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам главы правительства, это будет удобно и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию: еще до въезда в страну они смогут договариваться с работодателями и заранее оформлять необходимые документы, в том числе о постановке на учет в налоговых органах.