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03.11.2021 10:29
Рубрика: Власть

Правительство выделит более 700 миллионов рублей на хакатоны по ИИ

Текст: Олег Капранов

Около 1 000 молодых IT-специалистов и студентов приняли участие в хакатонах по искусственному интеллекту, проводимых в 2021 году. Они проходят в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

Фото: iStock
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В ближайшие три года хакатоны по искусственному интеллекту пройдут во многих субъектах страны. Всего запланировано более 100 мероприятий в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", - сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Правительство на эти цели выделяет более 700 млн рублей, около 300 млн - из внебюджетных источников. Это важные инвестиции в технологическое лидерство России. Усилия государства и бизнеса направлены на кадровое и научно-технологическое развитие сферы ИИ. Благодаря хакатонам расширяется профессиональное ИИ-сообщество страны и соответствующая инфраструктура. Для участников - это отличный шанс продемонстрировать свои профессиональные качества, заявить о себе и внести вклад в развитие цифровой экономики", - отметил Дмитрий Чернышенко.

До 2024 года запланировано проведение 116 хакатонов - 85 региональных, 24 окружных и семь международных. В них ожидается участие более 21 тысячи человек.

В этом году из десяти хакатонов семь уже успешно завершились. Всего в них приняло участие более 1 000 человек.

Итогами состязаний стала, например, разработка алгоритма, позволяющего сократить автоматизированную проверку коммерческой организации с 3 часов до 12 минут.

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