Принятая ЕС арктическая стратегия оставит Европу без газа и нефти

Опубликованная недавно арктическая стратегия ЕС стала не основой для продолжения диалога по климату, а скорее вызвала недоумение. В числе широкого набора инициатив в ней содержится запрет на разведку и добычу нефти, газа и угля в Арктике - регионе, являющемся зоной деятельности как некоторых не входящих в ЕС европейских стран, так и таких нефтегазовых гигантов как Россия, США, Канада.

Еще удивительнее выглядит эта инициатива на фоне разворачивающегося европейского энергетического кризиса, который хоть немного и ослаб (цены на газ опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров), но остается мощнейшим фактором, оказывающим негативное влияние как на отдельные отрасли промышленности, так и на обычных потребителей.

Одной из причин кризиса явилось то, что Евросоюз подошел к отопительному сезону с минимальным за последние 10 лет уровнем запасов газа в подземных хранилищах. Кроме того, европейская энергосистема оказалась не готова оперативно переключиться на альтернативные виды топлива, что обеспечило низкую эластичность спроса по цене. В результате стоимость газа достигала небывалых значений, хотя цены на нефть, нефтепродукты и уголь оставались на относительно приемлемых уровнях.

В России на одном только Ямальском полуострове, одном из ключевых центров газодобычи Арктической зоны, производится около 150 миллиардов кубометров газа. Существенная их часть поставляется именно на европейский рынок и сопоставима с общим объемом трубопроводного экспорта газа в Европу. А в ближайшие 5-6 лет добыча газа может существенно превысить 200 миллиардов кубометров в год, что является частью общей тенденции к смещению нефтегазодобывающих проектов на север.

Таким образом, роль арктического региона, как источника энергоресурсов, в перспективе будет только расти. И, в случае запрета, даже постепенного, на добычу в этой зоне энергоресурсов, текущий кризис может показаться легкой волатильностью. Так, например, рост цен на газ, уже повлиявший на отрасль удобрений, может и вовсе парализовать ее в ряде стран-импортеров газа, сняв с рынка до 25 миллионов тонн азотных удобрений в эквиваленте аммиака. Альтернатива - беспрецедентные меры поддержки сельскохозяйственной отрасли или рост цен на продукты питания в мире.

Конечно, справедливо отметить, что арктический регион очень чувствителен к изменениям климата и сам по себе является важнейшей частью формирования природных процессов нашей планеты. Но, в противовес экстремальным инициативам с непредсказуемыми последствиями, к которым относится арктическая стратегия ЕС, существуют и более цивилизованные варианты, ключевым условием для реализации которых является международное сотрудничество.

Площадка для такого сотрудничества уже давно существует - Арктический совет. Это международная организация, призванная содействовать сотрудничеству арктических стран в области охраны окружающей среды и устойчивому развитию приполярных районов, как на министерском, так и на высшем уровне.

Для решения экологических и климатических вопросов в Арктическом совете уже созданы необходимые программы и рабочие группы. В прошлом году был завершен масштабный проект, направленный на уменьшение выбросов климатических загрязнителей при сжигании попутного нефтяного газа (ПНГ) через внедрение наилучших доступных технологий и отраслевых практик. Ожидается, что реализация компаниями газовых программ и климатических проектов в регионе к 2025 году снизит выбросы более чем на 70 процентов к уровню 2018 года. Это отличный результат, отмеченный как на российском, так и на международном экспертном уровнях.

В других процессах нефтедобычи (помимо утилизации ПНГ), а также в газовой и угольной отраслях текущий уровень развития технологий также позволяет комплексно решать климатические задачи. Например, мировая газовая отрасль выбрасывает ежегодно более 2 миллиардов тонн СО2-эквивалента парниковых газов, больше половины которых составляет метан. В Арктике его доля еще больше. Технологический подход позволит снизить выбросы газовой отрасли в этом регионе на 50-60 процентов уже в ближайшие 5-7 лет. При этом больше половины проектов, за счет которых достигнуты эти показатели, будут иметь положительный экономический эффект.

С этого года Россия приняла председательство в Арктическом совете, и сейчас у нас есть возможность достичь существенных результатов в области снижения выбросов добывающих отраслей на основе партнерства и сотрудничества. Это не только даст возможность участвовать в поиске рациональных решений климатических вопросов, но и позволит стране, как лидеру мировой газовой отрасли, формировать их ключевые направления.