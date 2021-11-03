Проект декрета, утверждающий союзные программы, направлен Лукашенко

Широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества, которые отражены в шести пунктах повестки дня, предстоит обсудить в четверг на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Владимиру Путину и Александру Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси, уточнив, что оно пройдет в формате видеоконференции.

В мероприятии также примут участие премьер-министры и руководители палат парламентов России и Беларуси, государственный секретарь Союзного государства.

В ходе заседания будет рассмотрен, в частности, проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Данный вопрос значится первым пунктом в повестке. В развитие определенных в проекте направлений разработан пакет союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.

Кстати, проект декрета, который утверждает основные направления и союзные программы, сообщает пресс-служба белорусского лидера, уже направлен председателю ВГС Союзного государства, президенту Беларуси.

Кроме того, в повестке дня заседания: торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации, Военная доктрина Союзного государства, концепция миграционной политики Союзного государства, вопрос присуждения премии СГ в области науки и техники, реализация и мониторинг решений ВГС.