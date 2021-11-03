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03.11.2021 12:11
Рубрика: В мире

Противники вакцинации перекрыли движение в центре Киева

Текст: Юрий Когалов

Противники обязательной вакцинации устроили акцию протеста в центре Киева. Как передает РИА Новости, они перекрыли движение на нескольких улицах возле зданий Верховной рады и кабмина Украины, пропуская только автомобили скорой помощи.

Фото: EPA
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Несмотря на дождь, в акции принимают участие как минимум 500 человек. Они требуют не вводить обязательную вакцинацию против коронавируса, а также отменить все ограничения. Как отмечают местные СМИ, на месте присутствуют всего несколько полицейских, которые регулируют движение, но попыток разблокировать улицы они не предпринимают, ограничившись лишь уговорами.

Примечательно, что с понедельника Киев перешел на карантинный режим. В "красной зоне" запрещается работа общепита, торговых центров и развлекательных заведений; организаций высшего и среднего образования, непродовольственных рынков и магазинов, спортивных и культурных учреждений. Исключение делается только для мест, где весь персонал прошел вакцинацию, но на практике таких немного. Ограничения коснулись и общественного транспорта, в частности, метро, в которое теперь можно пройти по сертификату, справке о перенесенной болезни или отрицательному тесту. Однако, как показали уже местные СМИ, в том же Киеве все желающие беспрепятственно проходят через турникет, и полиция ни у кого не проверяет основания нахождения в подземке.

Напомним, на Украине действует адаптивный подход к смягчению или усилению ограничительных мер, который предполагает деление страны на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны. С учетом Киева в "красной" зоне теперь 16 из 27 регионов.

Однако все эти ужесточения никак не подтолкнут население к прививкам. Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 43 процента украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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