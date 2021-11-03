Путин пока не планирует контакты по теме ОПЕК+

Представителя Кремля спросили, есть ли у Путина планы по телефонным переговорам с коллегами по альянсу или внутрироссийским встречам по этой тематике на фоне ситуации на энергетических рынках.
"В настоящий момент - нет, - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Вы знаете, что со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы".
Песков добавил, что Новак при этом находится в постоянном рабочем контакте и с президентом.
ОПЕК+ с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, что было связано с падением спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. При этом с августа нынешнего года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.