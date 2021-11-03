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03.11.2021 17:09
Рубрика: Власть

Путин: Современное вооружение обеспечило высокий уровень безопасности РФ

Благодаря современному вооружению, аналогов которого нет во всем мире, Россия обеспечила себе высокий уровень военной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ОПК.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости
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"Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия"", - отметил он, передает РИА Новости.

Также глава государства анонсировал поступление в 2022 году на вооружение российского флота гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Власть Безопасность Президент

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