Разработан порядок идентификации иностранцев с помощью биометрии

Новости

Диспетчер рассказал о последних минутах полета разбившегося Ан-12 19:58
РКН потребовал вернуть аккаунт правительства Севастополя в Instagram 19:55
Жириновский предложил ввести уроки полового воспитания в школах 19:36
Роспотребнадзор проверит два региона с высокой заболеваемостью COVID 19:30
Женская сборная России по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 19:22
СК рассматривает три основные версии крушения Ан-12 под Иркутском 19:09
Росстат: Дизельное топливо за неделю в рознице подорожало на 28 копеек 19:01
В Петербурге суд на два месяца продлил арест блогеру Хованскому 18:45
На борту упавшего под Иркутском Ан-12 могли находиться два пассажира 18:37
В Дагестане мусорщик засыпал реку токсичными медицинскими отходами 18:34
В Минске сообщили подробности катастрофы Ан-12 под Иркутском 18:29
В России расширят перечень доходов для взыскания алиментов 18:22
Опубликован список экипажа Ан-12, упавшего под Иркутском 18:10
В Новосибирске совершил аварийную посадку Boeing 747 17:55
Смоленские власти продлили нерабочие дни до 10 ноября 17:53
Украина внесла в "черный" список 32 российских актера 17:38
В районе крушения Ан-12 под Иркутском шел сильный снег 17:36
При крушении Ан-12 под Иркутском погибли семь человек 17:26
Обвиняемый в убийстве полковника МВД арестован в Москве 17:12
Путин: Современное вооружение обеспечило высокий уровень безопасности РФ 17:09
Экипаж разбившегося Ан-12 состоял из граждан Беларуси, России и Украины 17:08
В Санкт-Петербурге возбуждено дело по факту уличных гонок 17:06
Разбившийся по Иркутском Ан-12 эксплуатировался более 53 лет 16:57
На место крушения самолета выехала следственная группа СК 16:55
Путин: Ракета "Циркон" со следующего года поступит на вооружение ВМФ 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 19:32
Рубрика: Власть

Разработан порядок идентификации иностранцев с помощью биометрии

Текст: Владислав Куликов
Министерство внутренних дел разработало проект, прописывающий порядок идентификации иностранных граждан с помощью биометрических персональных данных. Такие данные, и в первую очередь отпечатки пальцев, будут заложены в документах иностранцев.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Кроме того, как уточняет ТАСС, в документе идет речь о порядке использования временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ, вида на жительство иностранного гражданина или патента, выданных в форме карты с электронным носителем информации.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Единая биометрическая система в РФ может стать государственной с 2022 года

Каждый из указанных документов может использоваться в течение 10 лет. Проверка уполномоченным должностным лицом органа госвласти документов с электронными носителями информации может осуществляться только при личном присутствии иностранного гражданина путем обработки биометрических персональных данных.

В рамках идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства уполномоченным должностным лицом органа государственной власти будут осуществляться ряд процедур. Это проверка документа, подтверждающего прохождение государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, на предмет его действительности. Чиновники должны будут обратить внимание, соответствует ли документ установленной форме. Также предусматривается проверка целостности и аутентичности данных, содержащихся на электронном носителе информации документа, подтверждающего прохождение государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, путем обработки биометрических персональных данных. Говоря проще, надо сравнивать отпечатки пальцев - те что заложены в документы, и те, что есть у конкретного человека, показывающего документ.

В случае выявления несоответствия персональных данных, содержащихся в каждом из документов, необходимо будет сразу сигнализировать в полицию. "Должностные лица органов государственной власти несут предусмотренную законодательством РФ ответственность за нарушение законодательства РФ в области персональных данных", - отмечается в проекте приказа. Планируется, что документ вступит в силу с 29 декабря 2021 года.

Власть Право Личные документы Иностранцы в России

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
Захарова заявила о выполнении Россией климатических обязательств
В Nord Stream 2 ответили на предположения о сроках запуска "Северного потока-2"
В ПФР рассказали, какой стаж дает право на досрочную пенсию
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства