Разработан порядок идентификации иностранцев с помощью биометрии

Кроме того, как уточняет ТАСС, в документе идет речь о порядке использования временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ, вида на жительство иностранного гражданина или патента, выданных в форме карты с электронным носителем информации.

Каждый из указанных документов может использоваться в течение 10 лет. Проверка уполномоченным должностным лицом органа госвласти документов с электронными носителями информации может осуществляться только при личном присутствии иностранного гражданина путем обработки биометрических персональных данных.

В рамках идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства уполномоченным должностным лицом органа государственной власти будут осуществляться ряд процедур. Это проверка документа, подтверждающего прохождение государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, на предмет его действительности. Чиновники должны будут обратить внимание, соответствует ли документ установленной форме. Также предусматривается проверка целостности и аутентичности данных, содержащихся на электронном носителе информации документа, подтверждающего прохождение государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, путем обработки биометрических персональных данных. Говоря проще, надо сравнивать отпечатки пальцев - те что заложены в документы, и те, что есть у конкретного человека, показывающего документ.

В случае выявления несоответствия персональных данных, содержащихся в каждом из документов, необходимо будет сразу сигнализировать в полицию. "Должностные лица органов государственной власти несут предусмотренную законодательством РФ ответственность за нарушение законодательства РФ в области персональных данных", - отмечается в проекте приказа. Планируется, что документ вступит в силу с 29 декабря 2021 года.