Белгородским детям-диабетикам закупили системы контроля уровня глюкозы

В Белгородской области детям, страдающим диабетом, начали выдавать современные системы мониторинга глюкозы. Они позволяют избежать проколов и могут передавать данные об уровне сахара в крови дистанционно. Ранее проблему с обеспечением аппаратами для диагностики озвучили белгородские родители на встрече с главой региона.

"Это вечная дисциплина и борьба", - вот так коротко описывают свой образ жизни семьи с детьми-диабетиками. Главным в жизни семьи становится контроль за ребенком и его состоянием. Постоянное измерение глюкозы в крови для взрослого - нудная необходимость, для ребенка - постоянная пытка. Раньше нужно было до 10 раз в день проколоть ему палец. Мамы малышей с дрожью в голосе рассказывают, как в ход шли и сказки о комарике, который "укусит, и не почувствуешь", и подкуп игрушками, и отвлекающие маневры. Теперь это в прошлом.

Перемены начались с обращения одной из белгородских мам. Юлия Кравчук заявила о проблеме на одной из встреч с тогда еще врио главы региона Вячеславом Гладковым. Он выслушал и пообещал, что из областной казны будет выделено 80 миллионов рублей на приобретение систем дистанционного мониторинга глюкозы для 532 детей. И вот несколько месяцев спустя родителей пригласили в поликлиники.

Каждый прибор представляет собой датчик и сканер. Первый крепят к задней поверхности плеча. Он собирает информацию об уровне глюкозы в крови, сканер ее не только считывает, но и показывают динамику: повышается сахар или, наоборот, падает. Для ребенка с диабетом опасно и то и другое.

Родители хорошо знают этот прибор. Ведь раньше некоторые приобретали его самостоятельно. Датчик - это, по сути, расходная часть системы мониторинга, которой хватает на две недели. После приходится покупать новый, а его стоимость - более четырех тысяч рублей. Мамы признаются: тратили на это большие суммы, чтобы не колоть ребенку пальцы. Ведь помимо этого требуется еще и укол инсулина.

Сейчас регион получил 441 систему мониторинга глюкозы в крови, а до конца декабря запланирована поставка еще более двух тысяч датчиков. В будущем году основную часть закупки составят как раз расходные материалы: свыше 14 тысяч датчиков поступят в область вместе с шестью десятками сканеров.

Родители, получившие системы мониторинга, делятся радостью, но признаются: выдача идет не без шероховатостей. Даже Юлия Кравчук, благодаря которой, по сути, и началась региональная программа, получила систему с некоторой задержкой.

Прямая речь

Юлия Винокурова, жительница Белгородской области:

- Изначально мой ребенок не попал в список детей с диабетом, хотя стаж диагноза уже 6,5 года и мы постоянно проживаем в одном месте. Как они так просчитались, не знаю, но вчера в льготной аптеке сообщили, что нас в списке нет! Поругалась я немного, жалоб сгоряча везде написала, а потом со мной связался главврач Яковлевской ЦРБ и пообещал оперативно решить вопрос. Ровно через сутки я получила все, что вчера не дали, поблагодарила главврача, а он извинился за такую оплошность. Смущает, что точного алгоритма выдачи нет: одни поликлиники предоставляют датчики сразу на три месяца - шесть штук, наша выдала всего один датчик, а в следующем месяце снова выписывать и ходить получать по два.