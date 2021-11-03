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03.11.2021 09:48
Рубрика: Власть

Более 220 военных медиков из Петербурга будут работать в Подмосковье

Текст: Юрий Гаврилов
В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге завершили подготовку первого медицинского отряда к отправке в Московскую область. Более 220 армейских специалистов командируют в соседний регион для помощи коллегам в борьбе с COVID-19.

"Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, который областные власти развертывают в подмосковной Кубинке совместно с Минобороны России, - сообщили в военном ведомстве. - В ближайшие дни военных медиков доставят в Подмосковье самолетами военно-транспортной авиации ВКС". В составе первой группы - врачи-инфекционисты, средний и младший персонал из Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

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К лечению больных также привлекут курсантов ВМА. Они будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры академии. "Допуск курсантов и слушателей к работе с больным COVID-19 осуществляется исключительно по их желанию. Каждый прошел специальную подготовку на базе академии", - проинформировали в Минобороны РФ.

Сообщается, что трудиться в Подмосковье военные медики из Санкт-Петербурга будут посменно, сутки через двое. Всех обеспечат средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых военных организуют на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области.

"В дальнейшем спланировано наращивание группировки военных медиков в инфекционном центре", - отметили в Минобороны.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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