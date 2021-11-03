Чем в столице заняться в нерабочие дни: музеи, театры, выставки

Кафе и рестораны, работающие только навынос и доставку. Закрытые концертные залы, цирки и кинотеатры. Одна отдушина - театры и музеи, но и в них ждут только зрителей с QR-кодами... Так выглядит столица с 28 октября, первого из нерабочих дней, которые продлятся в городе по 7 ноября. Что же остается москвичам в этих новых-старых реалиях пандемии коронавируса? Чем занять себя и свою семью?

В условиях "ковидного" времени

Столичные театры и музеи сейчас открыты, но залы разрешено заполнять только наполовину, а 8 ноября эта цифра увеличится до 70 процентов. Билеты лучше купить заранее, иначе не факт, что приобрести их удастся. Сделать это лучше всего на сайтах культурных площадок. Попасть на спектакль или выставку могут только обладатели QR-кода - он выдается вакцинированным от ковида, официально переболевшим и после отрицательного ПЦР-теста. Код в распечатанном виде или на экране смартфона нужно показать при входе в театр или музей. QR не потребуется детям до 18 лет, но у сопровождающих он должен быть. А вот маска нужна всем, независимо от того, привит человек или нет.

Назад в СССР

Решили воспользоваться нерабочими днями и сходить в музей? Начать свой день можно, например, в самом центре Москвы, заглянув в Государственный исторический музей. Там до 10 ноября проходит выставка, посвященная Императорскому стеклянному заводу. В экспозиции - более 100 произведений XIX - начала XX веков. Большинство изделий были изготовлены по заказам императорского двора, принадлежали аристократическим семьям и использовались для сервировки и оформления интерьеров. Еще можно заглянуть в Музей СССР "Страна Советов". Он на днях открылся на территории завода "Кристалл". Выставочное пространство там разделено на несколько тематических локаций: "Советский спорт", "Туризм", "Гараж" и "Советская квартира". На первой площадке можно, например, потягать гантели, подтянуться на турнике и увидеть атрибутику Олимпиады 1980 года. На второй - предложат "сходить" в поход и разузнать, что лежит в рюкзаке советского туриста. На третьей и четвертой локациях посетители смогут увидеть восстановленный советский быт и прочувствовать атмосферу ушедшей эпохи.

Посещать столичные театры и музеи могут только обладатели QR-кода. Фото: Александр Корольков

Вирусная история

Визит в Музей Москвы - повод, наконец, лучше узнать историю города, в котором живешь. В числе самых заметных экспонатов - сумка-калита азартного московского игрока в кости, клад средневековых монет, головной убор жены воеводы, а также боевые топоры, кольчуги, шлемы и железный меч XIV века, найденный под зданием Манежа в 2004 году. Гости смогут заглянуть в древний колодец и позвонить в колокол, отлитый по приказу патриарха Никона. Еще одна возможность, которая открывается в нерабочие дни, - освежить в памяти творчество Михаила Булгакова. Музей на Большой Садовой улице приоткрывает тайны, связанные с домом N 10. Можно подняться в ту самую "нехорошую квартиру" и окунуться в жизнь московских коммуналок прошлого века, а попутно разыскать Аннушку, разлившую масло на трамвайных путях, и кота Бегемота.

Политехнический музей сыграл на злободневности и решил рассказать, как человечество делит одну планету с вирусами. По словам организаторов, выставка поможет не только узнать доступно о сложной теме, но и принять обдуманные решения по защите своего здоровья. Экспозиция состоит из четырех крупных разделов. Сперва посетители узнают, какой долгой и тяжелой была борьба человечества за выживание с возбудителями инфекций. Научный раздел расскажет о том, какие бывают микроскопические организмы, вызывающие болезни, как они приспосабливаются к нам, как наука помогает бороться с ними. Здесь же объясняется, как работают вакцины от ковида. Финальная часть, по словам организаторов, помогает переосмыслить пандемию, вспомнить о событиях последних лет и понять, как изменился мир.

Прогулка онлайн

Москвичи без QR-кодов могут разнообразить свои нерабочие дни виртуально. Домашние посиделки за просмотром лекций, фильмов и экскурсий тоже находят своих поклонников. Особенно в последнее время, когда онлайн прочно вошел в нашу пандемийную жизнь. Познавательных сервисов и ресурсов, благо, сейчас много, поэтому культурную программу на вечер составить нетрудно. Самое простое - посмотреть сайты и аккаунты в соцсетях музеев, театров, выставочных залов. Онлайн-контент есть почти у каждой площадки. Например, Государственный исторический музей разработал собственный медиапортал - mediashm.ru. Здесь можно посмотреть лекции, трансляции, фильмы о музее. У Музея космонавтики есть свой аналог интернет-телевидения. В эфир выходят научные сотрудники, команда музея выпускает космические новости, интервью с космонавтами и спецвыпуски с космодромов. Расписание публикуется на сайте kosmo-museum.ru.

Несколько виртуальных экскурсий можно найти на сайте Дома-музея Марины Цветаевой. В центре внимания - музейные хранители. На примере картины "Пустой циферблат" 1946 года Файтеля Мулляра и лампы в форме совы экскурсовод расскажет, какой путь проходит каждый экспонат, какие качества необходимы хранителю и почему исследование музейных предметов часто смахивает на детектив. Регулярно обновляется контент в YouTube-канале департамента культурного наследия Москвы. Здесь размещаются видеоэкскурсии и мастер-классы, проводятся эфиры с историками. А на портале "Узнай Москву" можно отыскать онлайн-туры по архитектурным памятникам столицы. Попивая дома кофе, можно отправиться, например, в Петровский путевой дворец или побродить по залам Дома Пашкова.

Кстати

А как на ВДНХ?

Объекты Музейного города на ВДНХ в нерабочие дни работают по системе COVID-free. Для гостей открыты Музей ВДНХ, центр "Космонавтика и авиация", Центр славянской письменности "Слово", интерактивный музейный комплекс "Буран", выставка "Гений в юбке и ее эпоха" в павильоне "Рабочий и колхозница", Музей Гаража особого назначения ФСО России, Музей транспорта Москвы, Музей кино. Дети до 14 лет могут посещать музеи в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без кода и самостоятельно. Входные билеты продаются только онлайн и строго по сеансам. Посетителей просят приходить за 10 минут до их начала.

В формате COVID-free также работают Театр сказок, Музей кукол, галерея "Лес". Временно закрыты "Макет Москвы", "Москвариум", "Робостанция", скалолазный центр Big Wall, веревочный парк Sky Town, павильон "Книги", Дом культуры, Шахматный клуб и павильон "Умный город".